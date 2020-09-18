Tepki ft Allame - EMOJI şarkı sözleri | Tepki Emoji sözleri, Allame Emoji sözleri
Tepki ve Allame işbirliği ile yeni bir rap parçası, rap severlere sunuldu. Kamera arkasında pek çok kişinin de emeği olan şarkı trendlere girmeyi de başardı.
Tepki ve Allame işbirliği ile yeni bir rap parçası, rap severlere sunuldu.
TEPKİ ALLAME EMOJİ ŞARKI SÖZLERİ
[Verse 1: Tepki]
Yalnız parazit, değil assassin
Ses teliyle boğarım
Sokağın sesine karışır sesim şaka değil
Tep; Hasan Sabbah, çocuklar haşhaşi
Liderlik sadece lanet genetik
Hiphop hem aşkım hem de Nemesis
Beni yönetir yalnız bu dinamik
Ne Putin, ne Trump, ne piramit
Deprem, değil artçı
Şiddetim 8.32
Gözlerim kuruyana dek ağladım
Şimdi şeytanlarım koruyo' beni
Kurudu kanım, asfaltı değil
Şimdi kaldırımlar oluyo' evim
Vuruldum, vuruldum ölmedim inatla
Çekmece love, Tep Makaveli
Ruhum ölümcül bi' labirent
Senin mahallen kültüre kangren, kes at
Önce bunun sonu
Sonra 20 yılı devir hala adın varsa gel rap yap
Evet Çekmece'nin sokakları artık popüler
Çünkü orada Tep Maze var
Bataryanı doldur geceleri Allame'yle operasyon
İstikbal göklerde değil, içip uçma
Bu track bi' füze senin boksa uçurtma
Karıştırma kurtları puştla itik *** medyada pushla
Gırtlağını sök Tep Sub Zero gibi kalmasın ne heves ne de kursak
Hepinize bir odada kaldık, sor bakalım şimdi hangimiz tutsak
[Nakarat: Tepki, Allame]
Seninki rapçiliğe parodi
Tanınır sokakta bu melodi
Hayatım karanlık mezar gibi
Batarya cephe Allame komutanın
Cehennemdeki gülen emoji
Git gide yükseliyo' promil
Köpek balıkları pirana değil
Hayatım fantastik ve ***
Maze cartel, Tep Chapo
Suratım Ghetto'da bir emoji
[Verse 2: Allame & Tepki]
Hip Hop üzerime biçilmiş kaftan
Sen bu aslana paskalya tavşanı
Bu su boyunu aşar evine kulaç at
Beyaz gömlek kravat, işbaşları
Size yakışan şey su savaşları ***
Senin için hayat ibaret aşktan
Rap deyip sakın o bahsi açma
Tepene biner ölümün yakın arkadaşları
Bu cehennemden ithal flow
Bizi görünce çıkar ıstavroz
İmpala gibi yol tutuyor rhyme
İmparator olup hüküm sürüyor
Müsterih ol bu hız arabasının şoförü benim
Yanyol'dan Tep co-pilot
Ormandaki tehlike biz geri kalanların ise can güvenliği yok
Alayı antilop
İnkar etme intihara sebep olur Rap
Bu bi' lanet üstünden atamaz onu
Ters yollardan geçtik oyun çirkinleşti Tep
Olay hissiyat kalite
Enfeksiyon yaratır daha azı
Bi' de vokal esnek bro
Hedefin ağzında ise moral bozmak yok
Piyasa *** yine buna kanalize olur ağır topları bile
Yarısı pos geri kalanı çöp
Parası yok çoğunun parası var ama kalite fos
Benimle arandaki mesafeyi koru be dost
İçinden geçer eline veririm cesedi koz
Nedeni şu bize kolay ama size bu zor
Elinden geleni yap, yakala bizi tutabilirsen oluruz ikon
Adios amigos!
What?
[Nakarat: Tepki]
Git gide yükseliyo' promil
[Nakarat: Tepki, Allame]
Seninki rapçiliğe parodi
Tanınır sokakta bu melodi
Hayatım karanlık mezar gibi
Batarya cephe Allame komutanın
Cehennemdeki gülen emoji
Git gide yükseliyo' promil
Köpek balıkları pirana değil
Hayatım fantastik ve ***
Maze cartel, Tep Chapo
Suratım Ghetto'da bir emoji