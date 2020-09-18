Tepki ft Allame - EMOJI şarkı sözleri | Tepki Emoji sözleri, Allame Emoji sözleri

Tepki ve Allame işbirliği ile yeni bir rap parçası, rap severlere sunuldu.

TEPKİ ALLAME EMOJİ ŞARKI SÖZLERİ

[Verse 1: Tepki]

Yalnız parazit, değil assassin

Ses teliyle boğarım

Sokağın sesine karışır sesim şaka değil

Tep; Hasan Sabbah, çocuklar haşhaşi

Liderlik sadece lanet genetik

Hiphop hem aşkım hem de Nemesis

Beni yönetir yalnız bu dinamik

Ne Putin, ne Trump, ne piramit

Deprem, değil artçı

Şiddetim 8.32

Gözlerim kuruyana dek ağladım

Şimdi şeytanlarım koruyo' beni

Kurudu kanım, asfaltı değil

Şimdi kaldırımlar oluyo' evim

Vuruldum, vuruldum ölmedim inatla

Çekmece love, Tep Makaveli

Ruhum ölümcül bi' labirent

Senin mahallen kültüre kangren, kes at

Önce bunun sonu

Sonra 20 yılı devir hala adın varsa gel rap yap

Evet Çekmece'nin sokakları artık popüler

Çünkü orada Tep Maze var

Bataryanı doldur geceleri Allame'yle operasyon

İstikbal göklerde değil, içip uçma

Bu track bi' füze senin boksa uçurtma

Karıştırma kurtları puştla itik *** medyada pushla

Gırtlağını sök Tep Sub Zero gibi kalmasın ne heves ne de kursak

Hepinize bir odada kaldık, sor bakalım şimdi hangimiz tutsak

[Nakarat: Tepki, Allame]

Seninki rapçiliğe parodi

Tanınır sokakta bu melodi

Hayatım karanlık mezar gibi

Batarya cephe Allame komutanın

Cehennemdeki gülen emoji

Git gide yükseliyo' promil

Köpek balıkları pirana değil

Hayatım fantastik ve ***

Maze cartel, Tep Chapo

Suratım Ghetto'da bir emoji

[Verse 2: Allame & Tepki]

Hip Hop üzerime biçilmiş kaftan

Sen bu aslana paskalya tavşanı

Bu su boyunu aşar evine kulaç at

Beyaz gömlek kravat, işbaşları

Size yakışan şey su savaşları ***

Senin için hayat ibaret aşktan

Rap deyip sakın o bahsi açma

Tepene biner ölümün yakın arkadaşları

Bu cehennemden ithal flow

Bizi görünce çıkar ıstavroz

İmpala gibi yol tutuyor rhyme

İmparator olup hüküm sürüyor

Müsterih ol bu hız arabasının şoförü benim

Yanyol'dan Tep co-pilot

Ormandaki tehlike biz geri kalanların ise can güvenliği yok

Alayı antilop

İnkar etme intihara sebep olur Rap

Bu bi' lanet üstünden atamaz onu

Ters yollardan geçtik oyun çirkinleşti Tep

Olay hissiyat kalite

Enfeksiyon yaratır daha azı

Bi' de vokal esnek bro

Hedefin ağzında ise moral bozmak yok

Piyasa *** yine buna kanalize olur ağır topları bile

Yarısı pos geri kalanı çöp

Parası yok çoğunun parası var ama kalite fos

Benimle arandaki mesafeyi koru be dost

İçinden geçer eline veririm cesedi koz

Nedeni şu bize kolay ama size bu zor

Elinden geleni yap, yakala bizi tutabilirsen oluruz ikon

Adios amigos!

What?

[Nakarat: Tepki]

Git gide yükseliyo' promil

[Nakarat: Tepki, Allame]

Seninki rapçiliğe parodi

Tanınır sokakta bu melodi

Hayatım karanlık mezar gibi

Batarya cephe Allame komutanın

Cehennemdeki gülen emoji

Git gide yükseliyo' promil

Köpek balıkları pirana değil

Hayatım fantastik ve ***

Maze cartel, Tep Chapo

Suratım Ghetto'da bir emoji