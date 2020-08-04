Tepki - Ceza Yak şarkı sözleri nelerdir? Ceza'nın Sağlık Bakanlığı'na özel sözleri
Türk rap camiasının en usta isimlerinden olan Ceza geçtiğimiz günlerde Tepki ile düet yaptı. Şarkı çok beğenildi ve Youtube trendlere girmeyi başardı. Özellikle şarkının sözleri çok dikkat çekmişti. Peki yak şarkısının sözleri nedir detaylar haberimizde...
Yak şarkısı ile gündeme gelen Tepki ve Ceza sözleriyle çok beğeni aldı. Özellikle Ceza'nın koronavirüs göndermesi sözü çok beğeni aldı. Peki Tepki ve Ceza'nın şarkıdaki sözleri nelerdir şimdi ona bakalım.
TEPKİ-CEZA "YAK" ŞARKISI SÖZLERİ
Tepki'nin Sözleri:
Ateş ol karanlığı yak yak yak yak yak
Saman alevleri yak yak yak yak yak
Işık ol geceleri yak yak yak yak
Bul tüm hedefleri yak yak yak yak yak
Tüm caddeleri yak
Moruk budur senin şovun yolun
Caddeleri yak
Beren kepin ve kapşonun pozun
Caddeleri yak
Takın tavır gezin tozun boy
Caddeleri yak tüm caddeleri yak
Tüm caddeleri yak
Her gün her gün olmaz her gün her gün olmaz
Bi gün iyi bi gün badsin asla aynı tutmaz
Başka başka pullar farklı farklı kulvar
Seninle ben benimle sen kuzularla kurtlar
Gecenin köründe mesele hip hopın kurtuluşu bi an düşünüp dururum sebebini
Kardeşleri sürüyor sefa abileri ödüyor bu b*** bedelini
Kimse bunu böylesine denemedi bunu çıkıp kimse sana demedi mi
Eski okul eskimiyo veledi zina oluyo buda sana ev ödevi
İstediklerimle yapamadıklarım aynı şeyler
Anlattıklarım biraz derin hip hop evim bi askerim
Safım belli hazır yerim sen rast food gibi hazır yedin
Brooklyn gibi tep flava in ya ear sen mumsan ben cehennemim
Mahallemin hem kralı hem de bekçisi
gecelerin nöbetçisiyim anamın oğlu abiye kardeşim buranın tepkisiyim
Yaşıma bakma eskiyim okurduk evde backspin
Fatal rhyme le şehrin efsanesi çıkar pestilin
Ateş ol karanlığı yak yak yak yak yak
Saman alevleri yak yak yak yak yak
Işık ol geceleri yak yak yak yak
Bul tüm hedefleri yak yak yak yak yak
Tüm caddeleri yak
Moruk budur senin şovun yolun
Caddeleri yak
Beren kepin ve kapşonun pozun
Caddeleri yak
Takın tavır gezin tozun boy
Caddeleri yak tüm caddeleri yak
Tüm caddeleri yak
Ceza'nın Sözleri:
Kalk, yat, ye, uyu, bi daha yat
Senin hayat, ayıl bak
Yok bir teminat hayat hardcore
Şubat olmazsa Mart kor
Cümleler çıkar zar zor
Beklemeksizin teklemek nedir
Yorulmam içim rahat
Kırk yıl size yeni akım
Yeni uyanıyor birçoğu
Şunlara bir bak ama takılı kalma
Sakın ola adımı anma yanlarında
Soru sorma ve yak bir lamba
Çoğu taklit papağan fake be kanka
Çok kötü konuşuyor ama yok planda
Bunların çoğuna hava basan bir pompa var
Olmaz zaten boş kelamla
Zaten hepsi boş rüzgardı biraz sallandı korkuluklar
Çoğunda bir hevesti geldi geçti, herkes ayrı bir yolda
Sen ne dersen de benle gelme yeter ki bak her yanım engel
Bendeki yol zor ayıp yok ama kayıp büyük dönmüyor devran
Benimlesin erimesin buzun yana da bilir o elindeki, benim ateşim
Yakabilir seni bu partın akışı seni yeni nesil
Taşlaşmayın, tokalaşmayın ve de istemeyenle hiç hoşlaşmayın
Ya da aynı sayın bakanımın da dediği gibi: "Bana hiç yaklaşmayın!"
Gece senin hadi
Yak!
Varsa eğer hayal kırıklıklarını
Yak!
Geçmişte kalmış tüm pişmanlıklarını
Yak!
Yazdığım tüm yalan yanlış sayfaları
Yak! Yak Yak Yak
Ateş ol karanlığı yak yak yak yak yak
Saman alevleri yak yak yak yak yak
Işık ol geceleri yak yak yak yak
Bul tüm hedefleri yak yak yak yak yak
Tüm caddeleri yak
Moruk budur senin şovun yolun
Caddeleri yak
Beren kepin ve kapşonun pozun
Caddeleri yak
Takın tavır gezin tozun boy
Caddeleri yak tüm caddeleri yak
Tüm caddeleri yak
CEZA'NIN SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ÇEKTİĞİ SÖZLERİ NELERDİR?
Ceza "Yak" şarkısında koronavirüse özel sözler yazmıştır. Bu sözler aşağıdaki gibidir:
"Taşlaşmayın, tokalaşmayın ve de istemeyenle hiç hoşlaşmayın
Ya da aynı sayın bakanımın da dediği gibi: "Bana hiç yaklaşmayın!"
Ceza'nın çok beğeni alan bu sözleri şarkıda son bölümlerde geçmektedir. Twitter'da da çok beğeni ve paylaşım almıştır.