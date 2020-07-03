Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %11,88 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda TÜFE yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı. Haziran ayında 12 aylık TÜFE ise %11,88 oldu. Buna göre, Temmuz ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %11,88 oldu.

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

- Eski kira: 1.000 lira - Yeni kira: 1.118 lira

- Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.230 lira

- Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.342 lira

- Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.454 lira

- Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.566 lira

- Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.566 lira

- Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.790 lira

- Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.901 lira

- Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.013 lira

- Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.125 lira

- Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.237 lira

- Eski kira: 2.500 lira - Yeni kira: 2.797 lira

- Eski kira: 3.000 lira - Yeni kira: 3.356 lira