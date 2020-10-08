Dolu önlemlerini abartan vatandaş TEM'e araç üzerinde battaniye ile çıktı

İstanbul'da meteorolojinin kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından araçlarını oluşabilecek zarardan korumaya çalışan vatandaşlar ilginç görüntülere neden oldu. Bu görüntülerden biri de TEM'de kaydedildi.

İstanbul için yapılan dolu uyarısının ardından sokaklar üzeri battaniye, halı ve brandalarla örtülü araçlarla dolmaya başlarken bir kişi ise battaniyeli otomobiliyle trafiğe çıktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde giden battaniyeli otomobili, başka bir araçtaki sürücü cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.