Dolu önlemlerini abartan vatandaş TEM'e araç üzerinde battaniye ile çıktı

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08.10.2020 15:22 | Güncelleme: 08.10.2020 16:20

İstanbul'da beklenen dolu yağışına karşı önlem almak için üzeri battaniye ile örtülen otomobil bu halde trafiğe çıktı. Tehlikeli görüntülere neden olan battaniyeli otomobili, başka araçtaki şoförler cep telefonu kamerası ile kaydetti.

İstanbul'da meteorolojinin kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından araçlarını oluşabilecek zarardan korumaya çalışan vatandaşlar ilginç görüntülere neden oldu. Bu görüntülerden biri de TEM'de kaydedildi.

İstanbul için yapılan dolu uyarısının ardından sokaklar üzeri battaniye, halı ve brandalarla örtülü araçlarla dolmaya başlarken bir kişi ise battaniyeli otomobiliyle trafiğe çıktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde giden battaniyeli otomobili, başka bir araçtaki sürücü cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

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