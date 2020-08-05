4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda, Ankara istikametinde seyir halinde olan 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

05.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:31

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolu Kartepe Köseköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden otomobil, kamyon, kamyonet ve TIR arka arkaya çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, TIR ile kamyon arasında sıkışan kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

TEM yolunun 2 şeridi ulaşıma kapanırken, ulaşım emniyet şeridinden sağlandı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.