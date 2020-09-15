Teknoloji devi Apple yeni iPad'ini tanıttı! Eski modele fahiş zam geldi

Apple'ın klasiği haline gelen ürün tanıtımında bugün yeni iPad ve iPad Air modellerini alıcısının beğenisine sunuldu. Yeni modellerin tanıtımından sonra iPad Pro'ların fiyatına fahiş miktarda zam geldi. Yeni zamlarla beraber ürünler 800 lira ile 1650 lira arasında artınca teknoloji severler üzüldü.

1650 LİRALIK ARTIŞ GELDİ

Donanımhaber'in haberine göre, iPad Pro 11 inç 128 GB fiyatı 6699 TL'den 7499 TL'ye çıktı. iPad Pro 12.9 inç 128 GB fiyatı ise 8399 TL'den 9499 TL'ye yükseldi. Zamdan en çok etkilenen model ise iPad Pro 12.9 inç 1 TB versiyonu oldu. 12599 TL'den 14249 TL'ye çıktı. 1650 TL'lik artış yaşandı.

IPAD PRO 11 İNÇ WI-FI FİYATLARI

Hafıza Yeni fiyat Eski fiyat

128 GB 7499 TL 6699 TL

256 GB 8449 TL 7499 TL

512 GB 10349 TL 9199 TL

1 TB 12249 TL 10899 TL

IPAD PRO 12.9 İNÇ WI-FI FİYATLARI

Hafıza Yeni fiyat Eski fiyat

128 GB 9499 TL 8399 TL

256 GB 10449 TL 9199 TL

512 GB 12349 TL 10899 TL

1 TB 14249 TL 12599 TL