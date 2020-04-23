Tekirdağ'da havada şaşırtan cisim

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı havada görülen bir cisim, o anları kayda alan vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.



Camiatik Mahallesi'nde bir sitede oturan Ahmet T. isimli vatandaş, gece saatlerinde evinin balkonuna çıktığı esnada havada parlak ve yumurta şeklinde garip cisim olduğuna dikkat çekti. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaş, kırmızı, mavi ve beyaz renkli ışıklar saçan cismin görüntüsünü şaşkınlıkla izlediğini ifade etti.



Bir türlü anlam verilemeyen garip cismin zaman zaman gözden kaybolduğu belirtildi. - TEKİRDAĞ