Tehlikeyle Flört konusu nedir? Tehlikeyle Flört oyuncuları, fragmanı

Tehlikeyle Flört filmi, müzik tutkunu üç arkadaşın piyasada kendilerini kanıtlamak için giriştikleri zorlu serüveni konu ediniyor. Yerli komedi filminin senaryosunu Murat Özsoy kaleme aldı. Tehlikeyle Flört oyuncuları kim?

Sinema ile ilgili her şey için tıklayın...

TEHLİKEYLE FLÖRT OYUNCULARI

2015 yapımı komedi, müzikal ve aksiyon türündeki film Tehlikeyle Flört oyuncu kadrosunda:

Ozan Kotra, Çağatay Kehribar, Fuat Güner, Başak Daşman, Mete Horozoğlu, Ezel Akay, Sema Şimşek, Tuğrul Tülek, Cihat Tamer, Ayta Sözeri, Güzin Usta, Mahmut Gökgöz, Hakan Çağlar yer alıyor.

TEHLİKEYLE FLÖRT FİLMİ KONUSU

Rock aşığı, yaşları hafif geçkin, naif üç kafadardan oluşan Flört müzik grubu, kenar mahallelerin düğün salonlarında rica minnet sahne alıp güç belâ karınlarını doyurmaya çalışır. Ancak yaptıkları müzikten taviz vermedikleri için artık oralarda da dikiş tutturmaları zorlaşır. Çıktıkları son düğünde Ozan, gelinle 'flört' etmeye başlayınca kızılca kıyamet kopar. Tekme tokat salondan atılırlar. Yıllardır tüm çabalarına rağmen hiç bir yapımcıyı, albümlerini yapmaya ikna edememişlerdir. Sonunda bıçak kemiğe dayanır, tehlikeyle flört etmeyi göze alırlar.