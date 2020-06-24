Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Karadeniz bölgeleri ile Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzeyi sabah saatlerinde sağanak yağışlı, öğleden sonra ise yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Kütahya, Çankırı, Sivas, Yozgat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

- İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

- ANKARA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

- İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

- ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

- ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

- TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

- ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

- DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık