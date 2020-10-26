Tedbirli alışveriş

Oğulları Ömer ve İdris Ali ile birlikte alışveriş merkezine gelen deneyimli sunucu bir oyuncak mağazasından çıkarken görüntülendi. Mağaza çıkışı önce kendi ellerini sonra da sırası ile çocuklarının ellerini dezenfekte eden Esra Erol, daha sonra gazetecilerin objektiflerine poz verdi.

'ÇOCUKLARIM HEDİYEYİ HAK ETTİ'

Muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Erol, "Uzun süredir alışveriş merkezine gelmiyorlar, dışarı çıkmıyorlar. Artık hediyeyi hak etmişlerdi, onlar için geldik." dedi.

Hafta sonunu ailesi ile birlikte değerlendiren güzel sunucu kısa süren alışveriş turunun ardından İstinye Pazarı katında kendilerini bekleyen araçlarına binerek alışveriş merkezinden ayrıldılar.



