Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

29 MİLYAR LİRALIK TEKLİF GELDİ

İhaleye 29 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.