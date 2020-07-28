HDP'den ihraç edilen vekilin cinsel saldırıda bulunduğu kadın TBMM'de dinlenecek
TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K. adlı kadını davet ederek dinleme kararı aldı.
28.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:58
TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüştü. Buna göre komisyon Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu düşünülen D.K adlı kadını dinlemeye karar verdi.
ÇALIŞMALAR BAYRAM SONRASI DA DEVAM EDECEK
TBMM Hazırlık Komisyonu, AK Parti'li Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Komisyon, seçim çalışmaları sırasında bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanmasının ardından HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüştü. Toplantıda, Çelik hakkında hazırlanan fezleke incelendi.
Komisyon, Tuma Çelik'in savunmasını istemeden önce, mağdur kadın D.K'yı dinleme kararı aldı. Komisyon çalışmalarına bayram sonrası devam edecek.