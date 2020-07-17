TBMM'de komisyon kuruluyor! Sosyal medya siteleri kapanacak mı? Son durum ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrasında son günlerde çok konuşulan sosyal medya siteleri hakkında düzenleme için TBMM'de ilk adım atıldı. Bu bağlamda TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" adı altında yeni bir komisyon kurulmasının önü açılmış oldu.

TBMM'DE KOMİSYON KURULACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya alanında düzenleme çağrısı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu düzenleme yapılana kadar sosyal medyadan çıkma kararı sonrası TBMM milletvekilleri harekete geçti. Bu çerçevede Meclis'te "Dijital Mecralar Komisyonu" adıyla sürekli çalışacak bir ihtisas komisyonu kurulmasına karar verildi.

Bu karar doğrultusunda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne AK Parti milletvekillerinin önergesiyle bir madde eklendi. Önergeye göre İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna "Dijital Mecralar Komisyonu" kurulması maddesi ilave edildi. Böylece Dijital Mecralar Komisyonu'nun kurulmasının önü açıldı.

KOMİSYON KAÇ KİŞİDEN OLUŞACAK?

Açılacak olan yeni komisyon verilen karara göre 17 kişiden oluşacaktır. Bireylerin kendi haklarına özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi maksadıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar İhtisas Komisyonu kurulacaktır. Kurulacak olan "Dijital Mecralar Komisyonu" 17 üyeden oluşacaktır.

KOMİSYON NE ZAMAN KURULACAK?

Komisyonun kurulacağı kesin olmakla birlikte ne zaman kurulacağı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Ama dediğimiz gibi "Dijital Mecralar Komisyonu" en kısa zaman içerisinde toplanacaktır. Komisyon, TBMM meclisinde yakın zamanda toplanır.

"DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU" AMACI VE GÖREVİ NE OLACAK?

Komisyon ile ilgili yapılan açıklama göre "Amaç yasama organına katkı sunmak." olacaktır.

Komisyon kurulmasıyla ilgili önergenin gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin konularda inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini yürütmek üzere TBMM bünyesinde daimi bir komisyon kurulması öngörülmektedir. Bununla amaçlanan, Türkiye'de internetin kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere uygun ve çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını temini noktasında yürütülen faaliyet ve çalışmalara yasama organınında görüş, öneri ve yönlendirmeleriyle katkı sunmasıdır."

SOSYAL MEDYA SİTELERİ KAPANACAK MI?

Son zamanlarda özellikle twitter başta olmak üzere diğer sosyal medya sitelerinde bakanlara, milletvekillerine, resmi şahıslara vb. kişilere sözlü saldırılar yapılmaktadır. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı derhal bazı önlemlerin alınması gerektiğini söylemişti. Bu bakımdan TBMM'de bu olaylara bakan özel yeni bir komisyon kurulacaktır.

Komisyonun alacağı kararlara göre sosyal medya sitelerinde kısıtlama gelebilir. Tamamen kapanacağı çoğu kişilere göre düşünülmüyor. Fakat bazı kısıtlamalar geleceği düşünülüyor. Mesela T.C. Kimlik numarası ile giriş gündeme gelebilir. Veya yaş kısıtlaması getirilebilir. Tamamen komisyon üyelerinin araştırmasına ve kararına göre bu işlemler uygulanacaktır. Şuanlık herhangi bir kapanma söz konusu değildir.

FACEBOOK, TWİTTER, İNSTAGRAM GİBİ SİTELERE GİRİŞ KAPANACAK MI?

Şimdilik facebook, twitter, instagram gibi sitelerde kapanma beklenmiyor. Komisyonun kararına göre bu değişebilir. Ama çirkin yorumlar genellikle twitter üzerinden geldiği için ilk yaptırımın Twitter sitesine olacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan Facebook ve İnstagram siteleri ilk aşamada herhangi bir kapanma ve kısıtlama ile karşılaşmayabilir.

SON DURUM NEDİR?

Dijital Mecralar Komisyonu üyelerinin alacağı karara göre sosyal medyada bazı düzenlemeler yapılabilir. Bazı engellemeler ve kısıtlamalar uygulanabilir. Fakat henüz komisyon kurulmadığı için ve karar alınmadığı için şimdilik bir düzenleme gözükmüyor. Kısacası; ilerleyen günlerde sosyal medya sitelerine bazı düzenlemeler getirilebilir.