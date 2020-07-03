Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi

TBMM Adalet Komisyonu'nda, AK Parti ve MHP milletvekillerince hazırlanan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında gerginlik çıktı. Görüşmede Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç'un, İsmet İnönü'ye Führer benzetmesi ortamı gerdi.

TUNÇ, KASTINI AŞTIĞINI SÖYLEDİ

CHP milletvekilleri Türkiye'nin ilk Başbakanı İsmet İnönü'ye Führer benzetmesinde tepki gösterdi. Tunç, kastını aştığını söyledi. CHP milletvekilleri ise özrü kabul etti.

FÜHRER NEDİR?

Führer, Adolf Hitler'in, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin ve Üçüncü Alman İmparatorluğu'nun yöneticisi olduğu dönemde kullandığı ve "lider" anlamına gelen unvandır.