Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Van'ın İpekyolu ilçesinde taziye çadırının kurulmasından dolayı vaka sayısının 101'e çıktığı Ortanca Mahallesi'nde koronavirüsten ilk ölüm yaşandı.
25.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:24
Van İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi'nde gizli taziye taziye çadırı kurulmasının ardından hortlayan vaka sayısında ilk vefat haberi geldi.
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi
VAKA SAYISININ ARTTIĞI MAHALLEDEN İLK ÖLÜM HABERİ GELDİ
İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde korona virüs salgınına rağmen taziye çadırı kurulması nedeniyle vaka sayısı 101'e yükselmişti. Muhtarın da görevden alındığı mahallede korona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında olan bir kadın hayatını kaybetti.
VAN GENELİNDE ÖLÜ SAYISI 10'A ÇIKTI
Mahalledeki ilk ölüm gerçekleşirken, Van genelinde ise bu ölümle birlikte şimdiye kadar koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselmiş oldu.