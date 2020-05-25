Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti

Van İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi'nde gizli taziye taziye çadırı kurulmasının ardından hortlayan vaka sayısında ilk vefat haberi geldi.

VAKA SAYISININ ARTTIĞI MAHALLEDEN İLK ÖLÜM HABERİ GELDİ

İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde korona virüs salgınına rağmen taziye çadırı kurulması nedeniyle vaka sayısı 101'e yükselmişti. Muhtarın da görevden alındığı mahallede korona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında olan bir kadın hayatını kaybetti.

VAN GENELİNDE ÖLÜ SAYISI 10'A ÇIKTI

Mahalledeki ilk ölüm gerçekleşirken, Van genelinde ise bu ölümle birlikte şimdiye kadar koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselmiş oldu.