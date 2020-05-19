Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, normalleşme sürecinde açılan berberleri denetleyen ekipte yer aldığı belirtilen bir doktorun koronavirüs testi pozitif çıktı. Doktorun denetlemelere katıldığı ilçedeki 50 berber salonu kapatılırken, berber ve çalışanları koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük ev karantinasına alındı.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN DOKTOR, BERBER DENETİMİNE ÇIKMIŞTI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine kapatılan berber ve kuaförler geçen hafta normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılarak hizmet vermeye başladı. İlçedeki berberleri denetleyen ekipteki bir doktora yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı görevlilerce yapılan filyasyon çalışmasında 100 iş yeri bulunan ilçede, testi pozitif çıkan doktorun 50 kadar berber denetlemesine katıldığı belirlendi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 50 berber ve çalışanı 14 günlük ev karantinasına alınarak test yapıldı.

50 BERBER SALONU KAPATILDI, BERBERLER KARANTİNAYA ALINDI

Kurul kararınca karantinaya alınanlar arasında yer alan Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Onur Düvenli, berber ve çalışanlara Kovid-19 testi yapıldığını ve sonuçlarının beklendiğini ifade ederek, "Salonlarımızı denetlemek için gelen doktorun test sonuçları pozitif çıktığından dolayı ilçemizde denetlenen 50 berber kuaför salonu kapatılıp, salon sahiplerine test yapıldı. Sonuçlar bekliyoruz, 50 iş yeri sahibi arkadaşımız elemanlarıyla birlikte 14 gün evlerinde karantina da kalacak" dedi.

Testi pozitif çıkan doktorun ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki pandemi servisinde tedaviye alındığı belirtildi.

35 KİŞİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Normalleşme sürecinde açılan berberleri denetleyen ekipte yer alan doktorun belirti göstermesi üzerine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınan 50 kişiden 35'inin testi negatif çıktı. 15 kişinin sonuçlarının bugün belli olacağı belirtilirken, Tavşanlı Kaymakamlığı karantinaya alınan berberlere bin lira yardımda bulundu.