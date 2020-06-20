Tavlada üs üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı

Ünlü Sanatçı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, önceki gün Bodrum'da tatil yaptığı otelde görüntülendi. Tatilin tadını çıkaran Öztürk, iş adamı Bülent Kaya ile tavla oynayarak zaman geçirdi. Ancak art arda aldığı yenilgilerle tansiyonu çıkan Faik Öztürk'e otel sağlık ekibi müdahale etti.

ÖZTÜRK PARAYI VERECEK, SEDA SAYAN HEDİYELERİ SEÇECEK

Covid-19 önlemleri nedeniyle otelde görevli olan hemşire, Faik Öztürk'ün tansiyonu ölçerek "İyi olduğunu ama daha fazla oyuna devam etmemesini" söyledi. İddialı tavla oyununu kaybeden Faik Öztürk, Bülent Kaya'ya 3 takım yazlık koleksiyon alacak. Anlaşmaya göre tavlayı kaybeden Faik Öztürk paraları ödeyecek, ikilinin yakın dostu Seda Sayan koleksiyonu seçecek.