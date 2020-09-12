Tatiline hız kesmeden devam eden Azra Akın, saçlarını savurarak denizden çıktığı anları paylaştı

Şimdilerde ailesiyle ve akın arkadaşlarıyla tatil yapan Azra Akın, sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Akın, son olarak denizden saçlarını savurarak çıktığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

BAKIŞINA DİKKAT ÇEKTİRDİ

Geçtiğimiz günlerde eşi ile dans ettiği anlar paylaşan Azra Akın, bu sefer de deniz videosunu paylaştı. Akın, saçlarını savurarak denizden çıktığı anları "Sondaki bakışa dikkat. Bu bakışta emeği geçen herkese teşekkür ederim" notuyla yayınladı.

Azra Akın'ın paylaşımına Arzum Onan, Sibel Arna ve Burcu Kara gibi isimler sessiz kalmadı.