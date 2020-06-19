Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti

Karantina dönemini Zekariyaköy'deki lüks villasında geçiren manken Tuğçe Aral, normalleşme sürecinin başlamasıyla tatil sezonunu açtı. Peş peşe bikinili pozlar veren manken, kusursuz fiziğini de sergiledi.

"SEZONU BEN AÇARIM, DİĞERLERİ FASA FİSO"

Karantinada olduğu günlerde formunu koruyan 29 yaşındaki Tuğçe Aral, kusursuz fiziğiyle de takipçilerini mest etti. Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan manken, havuz başında bikinili pozlar verdi. İddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Aral, "Sezonu ben açarım! Diğerleri fasa fiso" diyerek herkese meydan okudu.

BACAKLARINI SİGORTALATTI

Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olarak bilinen Tuğçe Aral'ın bacak boyu 118 cm. Bunu koruma altına almak isteyen Aral, geçtiğimiz senelerde bacaklarını sigortalatmıştı.

İşte Tuğçe Aral'ın iddialı pozları...