Taşkısığı nerede? Patlama olan Sakarya Taşkısığı bölgesi nerede? Taş kısığı konumu ve Taşkısı hakkında bilgiler!

Sakarya'daki havai fişek patlamasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcılar, Taşkısığı bölgesinde imha edilmek için kamyondan indirilirken patlama oldu. Ülkeyi yasa boğan kaza sonrası Taşkısığı nerede olduğu merak edildi.

09.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:49

Sakarya Taşkısığı bölgesindeki patlama, Hendek'teki havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirildiği sırada yaşandı. Üzücü kazadan sonra patlama olan Sakarya Taşkısığı bölgesi nerede ve Taşkısığı nerede sorularının yanıtları araştırıldı.

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TAŞKISIĞI PATLAMASINDA NE OLDU?

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sakarya'daki patlama, havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirildiği sırada yaşandı. Patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır."

TAŞKISIĞI NEREDE?

Taşkısığı,Sakarya ilinin Adapazarı ilçesine bağlı bir mahalledir.

Taşkısığı: Sakarya il merkezine 10 km uzaklıktadır.

Taşkısığı konumu

İl: Sakarya

İlçe: Adapazarı

Coğrafi bölge: Marmara Bölgesi

Nüfus: 1.654