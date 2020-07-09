Taşkısığı nerede? Patlama olan Sakarya Taşkısığı bölgesi nerede? Taş kısığı konumu ve Taşkısı hakkında bilgiler!

Sakarya Taşkısığı bölgesindeki patlama, Hendek'teki havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirildiği sırada yaşandı. Üzücü kazadan sonra patlama olan Sakarya Taşkısığı bölgesi nerede ve Taşkısığı nerede sorularının yanıtları araştırıldı.

TAŞKISIĞI PATLAMASINDA NE OLDU?

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sakarya'daki patlama, havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirildiği sırada yaşandı. Patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır."

TAŞKISIĞI NEREDE?

Taşkısığı,Sakarya ilinin Adapazarı ilçesine bağlı bir mahalledir.

Taşkısığı: Sakarya il merkezine 10 km uzaklıktadır.

Taşkısığı konumu

İl: Sakarya

İlçe: Adapazarı

Coğrafi bölge: Marmara Bölgesi

Nüfus: 1.654