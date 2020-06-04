Taşıyıcı anne nedir? Taşıyıcı annelik nasıl yapılır? Taşıyıcı anneliğin tıbbi açıklaması nedir? Taşıyıcı annelik hakkında her şey!

Evli çiftler arasında sağlık sorunları nedeniyle bebek sahibi olamayan çiftler için bebek sahibi olmalarını sağlayan alternatif yöntem taşıyıcı annelik dönem dönem gündem oluyor ve araştırılıyor. Taşıyıcı annelik nedir ve ilk olarak ne zaman başladı gibi merak edilen sorularını yanıtı sizler için kaleme aldık. Taşıyıcı annelik hakkında merak edilenler haberimizde.

TAŞIYICI ANNELİK NEDİR?

Taşıyıcı annelik, bir başka annenin doğumu yaptıktan sonra çocuğu genetik ebeveynlerine teslim etmesine denir. İlk olarak 1986 yılında ABD'de uygulanmıştır. Taşıyıcı annelik için değişik döllenme şekilleri mevcuttur. Ebeveynlerin genetik özelliklerini taşıyan embriyo, taşıyıcı anneye transplante edilir.

TAŞIYICI ANNELİK

surrogacy-maternité de substitution olarak isimlendirilen, uterus problemi olan veya çeşitli sebeplerle infertilite sorunu yaşayan veçocuk sahibi olamayan hanımların kendisinin veya taşıyıcı annenin ya da üçüncü bir kişi olan donörün oositleri yumurta hücreleri kullanılır. Uygulanıp geliştirilen embriyoları taşıyan ve onunlagebelik geçiren, doğumunu gerçekleştirdikten ve sonra çocuğuisteyen istem sahibi çifte veren anne modelleri ile üremeye yardımcı tedavi tekniklerinden biri olarak taşıyıcı annelik kabul edilir.