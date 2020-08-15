Taşan dere mahallenin tek ulaşımı olan köprüyü yıktı

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Güreşen köyü Suadiye mahallesinde ulaşımı sağlayan köprü, taşan dere nedeniyle yıkılınca mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

15.08.2020 09:44 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:12

Artvin'in Borçka ilçesinde köylülerin emeği ile yapılan köprü yıkılınca, mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi. Bölgedeki vatandaşlar mahalleye araç giremediğinden ve hastaları olduğunda zor anlar yaşadıklarından dolayı şikayet ediyor.

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İlçenin Güreşen Köyü Suadiye mahallesi sakinleri, 10 yıl önce kendi imkanlarıyla köprü yaptı. Ancak köprü yıkıldı ve ulaşımın sağlandığı tek köprünün yıkılmasıyla köylünün yol sevinci kursaklarında kaldı.

"HASTAMIZ OLDUĞUNDA ZOR ANLAR YAŞIYORUZ"

Bölge halkından Temel Tataroğlu, yaptığı açıklamada "Mahallemize araç giremiyor. Kendi imkanlarımızla derenin üzerinden yaya ancak geçebiliyoruz. Hastamız olduğunda zor anlar yaşıyoruz. Köye ulaşımı sağlayan köprümüzü dere aldı. Yerine derme çarpma menfezler konuldu. Üzerinden korku içinde eve gidiyoruz, yağmurlu havada ise mahsur kalıyoruz" dedi.