65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü

Sivas'ta psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Fevzi A. (65), tartıştığı eşi Münevver A.'yı (59) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi Karanfil Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, su tesisatçılığından emekli Fevzi A., eşi Münevver A. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sonucu Fevzi A. tabancasını alarak eşine 2 el ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Münevver A., olay yerinde hayatını kaybetti.

KATİL KOCA KISA SÜREDE YAKALANDI

Fevzi A. ise evden çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Fevzi A., polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Münevver A.'nın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

UZUN SÜREDİR TARTIŞMA YAŞIYORLARDI

4 çocukları olduğu öğrenilen A. çiftinin uzun zamandır kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıkları öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.