Gözü dönmüş koca, tartıştığı eşi ve arkadaşını eve kilitledi

Kahramanmaraş'ta eşiyle tartışan S.A., eşi ve arkadaşı B.D.'nin üzerine kapı kilitleyerek evden ayrıldı. İki saat boyunca evden mahsur kalan kadınlar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekipler, kadınları balkona merdiven dayayarak kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. S.A. ile eşi S.A. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden çıkan S.A., kapıyı eşi S.A. ve arkadaşı B.D.'nin üzerine kilitledi.

BALKONDAN KURTARILDILAR

Evde mahsur kalan 2 kadın polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polislerle birlikte itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler iki kadını, balkondan itfaiye merdiveni ile kurtardı. 2 saati aşkın süre evde mahsur kalan ve itfaiye yardımıyla kurtarılan kadınlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İşte olay yerinden kareler;