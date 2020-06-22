Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı mücadelenin sonundaki penaltı öncesinde 6 saniye kuralı ihlal edildiği için verilen endirekt vuruş kararında, kaleci Okan Kocuk'un topu elinde ne kadar tuttuğu belli oldu.

beIN Sports'un yaptığı hesaplamaya göre genç kalecinin, topu eline almasıyla topu elinden çıkarması arasında geçen sürenin 18.48 saniye olduğu ortaya çıktı.

"KURALIN EN SON NE ZAMAN UYGULANDIĞINI HATIRLAMIYORUM"

Pozisyonu yorumlayan Deniz Çoban, "Koyulmuş ama uygulanmayan bir kural. Ben Türkiye'de en son bu kuralın ne zaman uygulandığını hatırlamıyorum. Alper Ulusoy, kimsenin üzerinde durmadığı bu kuralı uygulayarak, bence hata yapmıştır. Oyun kurallarına göre doğru bir karar ama dünyada hakemlerin titiz davranmadığı bir karar. Böyle bir titizlik görmedik şimdiye kadar. Hakem bunu tolere edebilirdi, kariyerine yakışmadı. Bugüne kadar uygulanan bir karar değil. Alper Ulusoy'un hemen 10 tane böyle çalmadığı pozisyon bulurum, o zaman neden çalmadın derim" ifadelerini kullandı.

ALTI SANİYE KURALI NEDİR?

Altı saniyelik kuralı, 1998 yılında FIFA Yasası 12'de bir değişiklik olarak geldi ve bu da "bir kalecinin topu elinde altı saniyeden fazla tutmasına izin verilmemesi" içindi. Bu kuralın amacı, oyunu geciktirmek için topu tutma ayrıcalığına sahip olan kaleciyi durdurmaktı.

Topu elle tutan kaleci topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorundadır. Aksi taktirde endirekt serbest vuruş verilir.