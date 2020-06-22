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Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu

Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk, yayıncı kuruluşun yaptığı hesaplamaya göre çok tartışılan pozisyon öncesinde 18.48 saniye boyunca topu elinde tuttu.

22.06.2020 08:24 | Son Güncelleme: 22.06.2020 08:57

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı mücadelenin sonundaki penaltı öncesinde 6 saniye kuralı ihlal edildiği için verilen endirekt vuruş kararında, kaleci Okan Kocuk'un topu elinde ne kadar tuttuğu belli oldu.

beIN Sports'un yaptığı hesaplamaya göre genç kalecinin, topu eline almasıyla topu elinden çıkarması arasında geçen sürenin 18.48 saniye olduğu ortaya çıktı.

Tartışma yaratan pozisyonda gerçek ortaya çıktı! İşte topun elde tutulduğu süre

"KURALIN EN SON NE ZAMAN UYGULANDIĞINI HATIRLAMIYORUM"

Pozisyonu yorumlayan Deniz Çoban, "Koyulmuş ama uygulanmayan bir kural. Ben Türkiye'de en son bu kuralın ne zaman uygulandığını hatırlamıyorum. Alper Ulusoy, kimsenin üzerinde durmadığı bu kuralı uygulayarak, bence hata yapmıştır. Oyun kurallarına göre doğru bir karar ama dünyada hakemlerin titiz davranmadığı bir karar. Böyle bir titizlik görmedik şimdiye kadar. Hakem bunu tolere edebilirdi, kariyerine yakışmadı. Bugüne kadar uygulanan bir karar değil. Alper Ulusoy'un hemen 10 tane böyle çalmadığı pozisyon bulurum, o zaman neden çalmadın derim" ifadelerini kullandı.

ALTI SANİYE KURALI NEDİR?

Altı saniyelik kuralı, 1998 yılında FIFA Yasası 12'de bir değişiklik olarak geldi ve bu da "bir kalecinin topu elinde altı saniyeden fazla tutmasına izin verilmemesi" içindi. Bu kuralın amacı, oyunu geciktirmek için topu tutma ayrıcalığına sahip olan kaleciyi durdurmaktı.

Topu elle tutan kaleci topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorundadır. Aksi taktirde endirekt serbest vuruş verilir.

Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu

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Haber Yorumları (10)
ANTİ FENEVLİ: arkadaş deniz çobanın yorumuna bak istersen topu elinde 60 dakika tut der gibi. 6 saniyeyi 10-12 saniye olarak uygulayanlar var ama 18 saniyede çok abartılı olduğu için çalmıştır bence
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SALİH EROĞLU: Konu ağlama meslesi değil her itiraza ağlama dersek hiç bir takım bu hakem hatalarının önüne geçemez kaleciye at işareti yaparsın olay biter ama gs zora sokmak için hakemin ısrarı neden bunu yeri geldiğinde ts fb bjk a da yapıyorlar burda sorun Türkiyede şeffaf adil hakemlerin olmaması
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VATANDAŞ: normalde hakemler bu kurala düdük çalmaz ama burada antepin hakkı gerçekten de abartılı bir şekilde sabote ediliyormuş
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