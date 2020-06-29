Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Bursa'da ekim yapmak için tarlasına giden 44 yaşındaki çiftçi, kendisine doğru gelen 2,5 metrelik yılan gördü. Kısa süreli paniğin ardından sakinliğini koruyan çiftçi hamle yaparak yılanı yakaladı. Cesur kadın, boyundan büyük yılanla kameralara poz verdi.
29.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:48
Bursa'da ekim yapmak için sabah tarlasına giden Esra Pirantepe (44), 2,5 metrelik yılanla karşılaştı. Pirantepe, yılanı eliyle yakaladıktan sonra poz verdi.
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
İznik ilçesine bağlı kırsal Yörükler Mahallesi'nde sabah saatlerinde tarlasına ekim yapmak için giden Esra Pirantepe, 2,5 metre uzunluğunda yılana rastladı.
BOYUNDAN BÜYÜK YILANLA POZ VERDİ
Yaklaşan yılanı fark eden Pirantepe, bir anda korku yaşadı ardından eliyle yakaladı. Pirantepe, boyu 2,5 metre olan yılanla kameraya poz verdikten sonra doğaya bıraktı.