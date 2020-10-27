Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bugün itibarıyla ülkemizde 14 yangın ve 3 zirai yangın olmak üzere Orman Teşkilatı 17 yangınla mücadele etti.
27.10.2020 20:07 | Güncelleme: 27.10.2020 20:10
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bugün itibarıyla ülkemizde 14 yangın ve 3 zirai yangın olmak üzere Orman Teşkilatı 17 yangınla mücadele etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bugün itibarıyla ülkemizde 14 yangın ve 3 zirai yangın olmak üzere Orman Teşkilatı 17 yangınla mücadele etti. 2'si hariç diğerlerinin hepsi kontrol halinde, soğutma faaliyetleri devam ediyor"