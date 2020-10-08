Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Ekim'de yaşananlar!

8 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 8 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

451 - Hristiyanlıktaki önemli doktriner ayrılıkların tartışıldığı "Konsil"lerin 4.sü Kalkedon (Kadıköy) Konsili toplandı.

1480 - Moskova büyük prensi III. İvan, Uğra Çarpışması'nı kazanarak ülkesini Altın Orda (Tatar) egemenliğinden kurtardı.

1600 - San Marino'da geçerliliği hâlen büyük ölçüde devam eden Anayasa kabul edildi.

1690 - Belgrad, II. Süleyman tarafından iki yıllık aranın ardından geri alınarak, yeniden Osmanlı egemenliğine girdi.

1804 - Fransız Sömürgeciliğine isyan eden kölelerin (Haiti Devrimi) lideri Jean-Jacques Dessalines, kendisini Haiti İmparatoru I. James ilan etti.

1838 - Osmanlı-İngiliz Ticaret Antlaşması (Baltalimanı Antlaşması), Kraliçe Viktorya tarafından onaylandı.

1862 - Otto von Bismarck, Prusya Dış İşleri Bakanı oldu.

1871 - Tarihe "Büyük Chicago Yangını" olarak geçen felakette, şehrin tamamına yakını yandı.

1906 - Rus yazar Lev Tolstoy Nobel Edebiyat Ödülü adaylığına karşı çıktı.

1908 - Sendika ve grev yasağının getirildiği Tatil-i Eşgaal Kanunu'nun önceli "geçici kanun" çıkarıldı.

1912 - Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ'dan oluşan Balkan Birliği'nin, Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilan etmesiyle I. Balkan Savaşı başladı.

1918 - İttihat ve Terakki Partisi iktidardan uzaklaştırıldı.

1920 - Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti kuruldu.

1923 - Çatalca, İtilaf Devletleri'nin işgalinden kurtuldu.

1933 - Beş Türk ressamın (Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu, Abidin Dino) oluşturduğu D Grubu ilk sergisini açtı.

1952 - Londra'da üç trenin karıştığı kazada 112 kişi öldü.

1962 - Cezayir, Birleşmiş Milletler üyesi oldu.

1958 - Pakistan'da Muhammed Eyüb Han darbeyle iktidarı ele geçirdi.

1967 - Gerilla lideri Che Guevara, Bolivya'da La Higuera çatışmasında yakalandı.

1970 - Rus yazar Aleksandr Soljenitsin, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

1978 - Bahçelievler katliamı: Ankara, Bahçelievler'de 7 TİP'li öğrenci öldürüldü.

1980 - Bob Marley son konserini bayıldığı için tamamlayamadı, daha sonra kanser olduğu açıklandı.

1982 - Komünist Polonya yönetimi, Solidarnosc (Dayanışma Sendikası) ve diğer işçi sendikaları yasaklandı.

1987 - 24. Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. Altın Portakal'ı Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmi aldı. En iyi erkek oyuncu Şener Şen, en iyi kadın oyuncu Türkân Şoray seçildi.

1991 - Hırvatistan, Yugoslavya'dan ayrıldığını ilan etti.

1993 - Gürcistan, Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) katıldı.

1997 - Kuzey Kore'de Kim Jong-il, babası Kim Il-sung'un 1994'teki ölümünün ardından Kore İşçi Partisi genel sekreteri seçildi.

1998 - Nobel Edebiyat Ödülü Portekizli yazar Jose Saramago'ya verildi.

2001 - İki motorlu bir Cessna ile bir yolcu uçağı Milano'da kalkış sırasında yoğun sis nedeniyle çarpıştı; 118 kişi öldü.

2002 - Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi altı ülke Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü adında bir askeri ittifak kurdu.

2005 - 7,6 büyüklüğündeki Keşmir depreminde (Pakistan) yaklaşık 75.000 kişi öldü, 106.000 kişi yaralandı.

DOĞUMLAR

1842 - Nikolay Yadrintsev, Rus kaşif, arkeolog ve Türkolog (ö. 1894)

1850 - Henri Louis le Chatelier, Fransız kimyager (ö. 1936)

1883 - Otto Heinrich Warburg, Alman fizyolog, tıp doktoru ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1970)

1892 - Marina İvanovna Tsvetayeva, Rus şair (ö. 1941)

1895 - Ahmet Zogoğlu, Arnavutluk Kralı (ö. 1961)

1895 - Juan Peron, Arjantin Devlet Başkanı (ö. 1974)

1920 - Frank Herbert, Amerikalı yazar (ö. 1986)

1927 - César Milstein, Arjantinli biyokimyacı (ö. 2002)

1928 - Didi, Brezilyalı futbolcu (ö. 2001)

1941 - Jesse Jackson, Amerikalı politikacı, insan hakları aktivisti ve papaz

1943 - Chevy Chase, Amerikalı komedyen ve sinema oyuncusu

1945 - Nurullah Ankut, Türk öğretmen, yazar ve Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı

1948 - Claude Jade, Fransız oyuncu (ö. 2006)

1949 - Sigourney Weaver, Amerikalı sinema oyuncusu

1952 - Edward Zwick, Amerikalı yönetmen ve yapımcı

1953 - Nabi Avcı, Türk akademisyen, yazar ve siyasetçi

1956 - Erman Kunter, Türk basketbolcu ve antrenör

1966 - Felipe Camiroaga, Şilili radyo ve televizyon sunucusu (ö. 2011)

1969 - Hagen Rether, Alman kabare sanatçısı ve müzisyen

1969 - Julia Ann, Amerikalı porno yıldızı

1970 - Matt Damon, Amerikalı sinema oyuncusu

1971 - Pınar Selek, Türk sosyolog ve yazar

1979 - Kristanna Loken, Amerikalı sinema oyuncusu

1983 - Gamze Topuz, Türk oyuncu

1985 - Bruno Mars, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve prodüktörü

1993 - Barbara Palvin, Macar model

1993 - Garbiñe Muguruza, İspanyol tenisçi

1997 - Bella Thorne, Amerikalı oyuncu, dansçı ve şarkıcı

ÖLÜMLER

705 - Abdülmelik, Emeviler'in 5. halifesi (d. 646)

1754 - Henry Fielding, İngiliz yazar (d. 1707)

1869 - Franklin Pierce, ABD'nin 14. Başkanı (d. 1804)

1934 - Willi Bang-Kaup, Alman Türkolog (d. 1869)

1936 - Ahmed Tevfik Paşa, Osmanlı'nın son Sadrazamı (d. 1845)

1953 - Chojun Miyagi, Japon sporcu ve karateci (d. 1888)

1967 - Clement Attlee, İngiliz siyasetçi (d. 1883)

1982 - Philip Noel-Baker, İngiliz devlet adamı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1889)

1984 - Paul Baumgarten, Alman mimar (d. 1900)

1987 - İsmet Sıral, Türk müzisyen, saksofonist, flütist ve neyzen (Türkiye'nin ilk caz orkestrası şeflerinden) (d. 1927)

1990 - B.J. Wilson, İngiliz müzisyen ve Procol Harum'un davulcusu (d. 1947)

1992 - Willy Brandt, Alman siyasetçi (d. 1913)

1993 - Cemal Bingöl, Türk ressam ve resim öğretmeni (d. 1912)

2000 - Şükriye Atav, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (Altın Portakal ödüllü) (d. 1917)

2004 - Jacques Derrida, Fransız filozof (d. 1930)

2015 - Sırrı Elitaş, Türk sinema oyuncusu, senaryo yazarı ve yönetmen (d. 1944)