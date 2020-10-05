Tarihte bugün ne oldu? 5 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Ekim'de yaşananlar!

5 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 5 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 5 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

869 - İstanbul'da toplanan IV. Konsil'de alınan kararlar sonucu Doğu ve Batı kiliseleri arasındaki ayrım derinleşti.

1450 - Bavyera Dükü IX. Louis, Hristiyan olmayı kabul etmeyen Yahudilerin kovulmasını emretti.

1502 - Kristof Kolomb, Amerika'ya 4. yolculuğunda Kosta Rika'yı keşfetti.

1526 - Beçne Meydan Muharebesi, Osmanlı zaferiyle sonuçlandı.

1550 - Şili'de İspanyol konkistador Pedro de Valdivia tarafından Concepción şehri kuruldu.

1632 - Rusya Çarlığı, Sibir Hanlığı'nı (bugünkü Yakutistan) tamamen işgal etti.

1789 - Çoğu kadın 5 bini aşkın Fransız, kıtlığı protesto için Versailles Sarayı'na yürüdü ve Kral XVI. Louis'yi Paris'e taşınmaya zorladı.

1864 - Hindistan'daki Kalküta şehrinde siklon: 60.000 ölü.

1877 - Nimipu kabilesi şefi Joseph'in teslim olmasıyla ABD'nin kuzeybatısındaki kızılderili direnişi sona erdi.

1892 - Red Kit'teki Dalton kardeşlere ilham olan Dalton çetesi, Kansas'taki banka soygunlarında öldürüldü.

1896 - Alman fizikçi Wilhelm Roentgen'in yeni bir radyasyon çeşidi (bugünkü bilinen adıyla x ray) bulduğu açıklandı.

1908 - Bulgaristan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1908 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı idaresindeki Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini açıkladı.

1910 - Portekiz'de Cumhuriyet ilan edildi.

1911 - İtalyan kuvvetleri Trablusgarp'ın sahil şeridini ele geçirdi.

1915 - Bulgaristan İttifak Devletlerinin yanında I. Dünya Savaşı'na girdi.

1921 - İngiltere'de Uluslararası Yazarlar Birliği PEN kuruldu.

1925 - İlk Cumhuriyet Altını İstanbulDarphanesinde basıldı ve Mustafa Kemal Paşa'ya gönderildi.

1926 - İstanbul Boğazı'nda trenler için vapur seferleri başlatıldı.

1930 - Dünyanın en büyük hava gemisi İngiliz R 101 zeplini Fransa'da düştü ve 48 kişi hayatını yitirdi.

1931 - Başbakan İnönü ile Dışişleri Bakanı Aras'ın Yunanistan ziyaretleri sırasında, 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.

1938 - Nazi Almanyası, Yahudilere ait pasaportların iptal edildiğini duyurdu.

1944 - Fransa'da kadınlar seçme hakkına kavuştu.

1945 - Hollywood set işçilerinin grevinde Warner Bros'ta çıkan olaylarda (Kara Cuma) 40 gösterici yaralandı.

1947 - Atina'da yapılan Akdeniz Atletizm Yarışmaları'nda Türkiye birinci oldu.

1947 - Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı sonucu lağvedilen Komintern'in devamı olarak komünist partiler SBKP (B) önderliğinde Kominform'u kurdu.

1948 - Türkmenistan'ın Aşkabat şehrindeki büyük depremde 110.000 kişi hayatını yitirdi.

1952 - 1939'dan beri ilk ve Stalin'in katıldığı son Sovyetler Birliği Komünist Partisi kongresi başladı.

1953 - Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla geçici üye seçildi.

1958 - Fransa'da 5. Cumhuriyet ilan edildi ve Charles de Gaulle Cumhurbaşkanı seçildi.

1960 - Güney Afrika'da düzenlenen referandumda Cumhuriyet rejimine geçilmesi kabul edildi.

1962 - Beatles'ın ilk hit şarkısı Love me do piyasaya çıktı.

1972 - Fransa'da Jean-Marie Le Pen liderliğinde aşırı sağcı/faşist parti Ulusal Cephe kuruldu.

1979 - İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, bir aşk skandalı sonucu Hükümet'ten istifa etti.

1979 - Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, Ankara'ya geldi; FKÖ temsilciliği açıldı.

1988 - Şili'de Pinochet, Başkanlığının uzatılması için yapılan referandumu kaybetti.

1988 - Cezayir'de halk isyanı patlak verdi.

1989 - Dalai Lama, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

1991 - İlk resmi Linux sürümü (0.02) Linus Torvalds tarafından duyuruldu.

1991 - Sovyetler Birliği, tarihinde ilk kez IMF ile iş birliği anlaşması yaptı.

1997 - 34. Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. En iyi film ödülünü, Ferzan Özpetek'in yönettiği Hamam filmi aldı.

1999 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki depremde 100'e yakın kişi yaralandı.

2000 - Belgrad'daki kitlesel gösteriler sonucu Slobodan Miloševic Devlet Başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı.

2003 - Rus yanlısı Ahmet Kadirov Çeçenistan'ın ilk Devlet Başkanı seçildi.

DOĞUMLAR

1713 - Denis Diderot, Fransız yazar ve filozof (ö. 1784)

1781 - Bernhard Bolzano, Çek filozof ve matematikçi (ö 1848)

1829 - Chester A. Arthur, ABD'nin 21. Başkanı (ö. 1886)

1850 - Jack Daniel, Amerikalı iş adamı (ö. 1911)

1864 - Arthur Zimmermann, Alman bürokrat (ö. 1940)

1864 - Louis Jean Lumière, Fransız film yapımcısı (ö. 1948)

1882 - Robert H. Goddard, Amerikalı fizikçi ve sıvı yakıtlı roketlerin üretilmesinin öncülerinden (ö. 1945)

1887 - René Cassin, Fransız hukukçu ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1976)

1908 - Mehmet Ali Aybar, Türk siyasetçi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) eski lideri ve Sosyalist Devrim Partisi (SDP) kurucu Genel Başkanı (ö. 1995)

1917 - Magda Szabó, Macar yazar (ö. 2007)

1919 - Donald Pleasence, İngiliz oyuncu (ö. 1995)

1923 - Philip Berrigan, Amerikalı barış eylemcisi, anarşist ve papaz (ö. 2002)

1936 - Vaclav Havel, Çek oyun yazarı ve Cumhurbaşkanı (ö. 2011)

1947 - Yadigar Ejder, Türk oyuncu (ö. 1991)

1952 - İmran Han, Pakistanlı siyasetçi ve Pakistan Başbakanı

1953 - Musa Çam, Türk sendikacı ve siyasetçi

1957 - Bernie Mac, Amerikalı oyuncu (ö. 2008)

1958 - Neil deGrasse Tyson, Amerikalı astrofizikçi

1958 - Sungun Babacan, Türk seslendirme sanatçısı

1959 - Cem Özer, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1959 - Kenan İpek, Türk hukukçu ve siyasetçi

1963 - Vahap Seçer, Türk ziraat mühendisi, siyasetçi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

1966 - Lorenza Indovina, İtalyan oyuncu

1967 - Guy Pearce, İngiliz asıllı Avustralyalı sinema oyuncusu

1970 - Berat Yenilmez, Türk oyuncu

1970 - Eyşan Özhim, Türk model ve oyuncu

1972 - Sergen Yalçın, Türk teknik direktör ve eski millî futbolcu

1975 - Kate Winslet, İngiliz oyuncu ve Oscar ödülü sahibi

1976 - Ceyhun Yılmaz, Türk şair, komedyen ve radyo-TV programcısı

1983 - Jesse Eisenberg, Amerikalı oyuncu, yazar ve komedyen

1988 - Bahar Kızıl, Türk şarkıcı

ÖLÜMLER

578 - II. Justinus, Bizans İmparatoru (d. 520~)

1056 - III. Heinrich, Kutsal Roma İmparatoru (d. 1017)

1285 - III. Philippe, Fransa Kralı (d. 1245)

1522 - Hayır Bey, Osmanlı Mısır Valisi(d. 1464-1465)

1526 - Şucaeddin Ağa, Yeniçeri Ağası

1791 - Grigoriy Potyomkin, Rus general ve devlet adamı (d. 1739)

1880 - Jacques Offenbach, Fransız besteci (d. 1819)

1892 - Albert Aurier, Fransız yazar (d. 1865)

1923 - Süleyman Bilgen, Türk siyasetçi ve din adamı (d. 1855)

1931 - Selma Rıza Feraceli, Türk ilk kadın gazeteci (d. 1872)

1934 - Jean Vigo, Fransız yönetmen (d. 1905)

1942 - Hilmi Oytaç, Türk tıp doktoru ve siyasetçi (d. 1879)

1960 - Alfred Louis Kroeber, Amerikalı antropolog (d. 1876)

1966 - Abdülkadir Emirmahmutoğlu, Türk siyasetçi (d. 1878)

1973 - Milunka Savic, Sırp kadın asker ve halk kahramanı (d. 1890)

1974 - Zalman Şazar, İsrail'in 3. Cumhurbaşkanı (d. 1889)

1975 - Ali Tunalı, Türk siyasetçi (d. 1890)

1978 - Fehmi Ege, Türk tango müziği bestecisi (d. 1902)

1978 - Mucip Kemalyeri, Türk siyasetçi (d. 1895)

1981 - Gloria Grahame, Amerikalı aktris (d. 1923)

1997 - Brian Pillman, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1962)

2004 - Maurice Wilkins, Yeni Zelandalı fizikçi ve moleküler biyolog (DNA'nın yapısını bulan bilim adamlarından ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi) (d. 1916)

2011 - Steve Jobs, Amerikalı bilgisayar girişimcisi ve mucit (d. 1955)

2011 - Gökşin Sipahioğlu, Türk gazeteci ve foto muhabiri (d. 1926)

2014 - Volkan Saraçoğlu, Türk sinema, dizi ve tiyatro sanatçısı (d. 1954)

2015 - Tomris İncer, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1948)