Tarihte bugün ne oldu? 5 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Ekim'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 5 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
5 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 5 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 5 Ekim tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
869 - İstanbul'da toplanan IV. Konsil'de alınan kararlar sonucu Doğu ve Batı kiliseleri arasındaki ayrım derinleşti.
1450 - Bavyera Dükü IX. Louis, Hristiyan olmayı kabul etmeyen Yahudilerin kovulmasını emretti.
1502 - Kristof Kolomb, Amerika'ya 4. yolculuğunda Kosta Rika'yı keşfetti.
1526 - Beçne Meydan Muharebesi, Osmanlı zaferiyle sonuçlandı.
1550 - Şili'de İspanyol konkistador Pedro de Valdivia tarafından Concepción şehri kuruldu.
1632 - Rusya Çarlığı, Sibir Hanlığı'nı (bugünkü Yakutistan) tamamen işgal etti.
1789 - Çoğu kadın 5 bini aşkın Fransız, kıtlığı protesto için Versailles Sarayı'na yürüdü ve Kral XVI. Louis'yi Paris'e taşınmaya zorladı.
1864 - Hindistan'daki Kalküta şehrinde siklon: 60.000 ölü.
1877 - Nimipu kabilesi şefi Joseph'in teslim olmasıyla ABD'nin kuzeybatısındaki kızılderili direnişi sona erdi.
1892 - Red Kit'teki Dalton kardeşlere ilham olan Dalton çetesi, Kansas'taki banka soygunlarında öldürüldü.
1896 - Alman fizikçi Wilhelm Roentgen'in yeni bir radyasyon çeşidi (bugünkü bilinen adıyla x ray) bulduğu açıklandı.
1908 - Bulgaristan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
1908 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı idaresindeki Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini açıkladı.
1910 - Portekiz'de Cumhuriyet ilan edildi.
1911 - İtalyan kuvvetleri Trablusgarp'ın sahil şeridini ele geçirdi.
1915 - Bulgaristan İttifak Devletlerinin yanında I. Dünya Savaşı'na girdi.
1921 - İngiltere'de Uluslararası Yazarlar Birliği PEN kuruldu.
1925 - İlk Cumhuriyet Altını İstanbulDarphanesinde basıldı ve Mustafa Kemal Paşa'ya gönderildi.
1926 - İstanbul Boğazı'nda trenler için vapur seferleri başlatıldı.
1930 - Dünyanın en büyük hava gemisi İngiliz R 101 zeplini Fransa'da düştü ve 48 kişi hayatını yitirdi.
1931 - Başbakan İnönü ile Dışişleri Bakanı Aras'ın Yunanistan ziyaretleri sırasında, 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.
1938 - Nazi Almanyası, Yahudilere ait pasaportların iptal edildiğini duyurdu.
1944 - Fransa'da kadınlar seçme hakkına kavuştu.
1945 - Hollywood set işçilerinin grevinde Warner Bros'ta çıkan olaylarda (Kara Cuma) 40 gösterici yaralandı.
1947 - Atina'da yapılan Akdeniz Atletizm Yarışmaları'nda Türkiye birinci oldu.
1947 - Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı sonucu lağvedilen Komintern'in devamı olarak komünist partiler SBKP (B) önderliğinde Kominform'u kurdu.
1948 - Türkmenistan'ın Aşkabat şehrindeki büyük depremde 110.000 kişi hayatını yitirdi.
1952 - 1939'dan beri ilk ve Stalin'in katıldığı son Sovyetler Birliği Komünist Partisi kongresi başladı.
1953 - Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'ne 40 oyla geçici üye seçildi.
1958 - Fransa'da 5. Cumhuriyet ilan edildi ve Charles de Gaulle Cumhurbaşkanı seçildi.
1960 - Güney Afrika'da düzenlenen referandumda Cumhuriyet rejimine geçilmesi kabul edildi.
1962 - Beatles'ın ilk hit şarkısı Love me do piyasaya çıktı.
1972 - Fransa'da Jean-Marie Le Pen liderliğinde aşırı sağcı/faşist parti Ulusal Cephe kuruldu.
1979 - İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, bir aşk skandalı sonucu Hükümet'ten istifa etti.
1979 - Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, Ankara'ya geldi; FKÖ temsilciliği açıldı.
1988 - Şili'de Pinochet, Başkanlığının uzatılması için yapılan referandumu kaybetti.
1988 - Cezayir'de halk isyanı patlak verdi.
1989 - Dalai Lama, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
1991 - İlk resmi Linux sürümü (0.02) Linus Torvalds tarafından duyuruldu.
1991 - Sovyetler Birliği, tarihinde ilk kez IMF ile iş birliği anlaşması yaptı.
1997 - 34. Altın Portakal Film Festivali sonuçlandı. En iyi film ödülünü, Ferzan Özpetek'in yönettiği Hamam filmi aldı.
1999 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki depremde 100'e yakın kişi yaralandı.
2000 - Belgrad'daki kitlesel gösteriler sonucu Slobodan Miloševic Devlet Başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı.
2003 - Rus yanlısı Ahmet Kadirov Çeçenistan'ın ilk Devlet Başkanı seçildi.
DOĞUMLAR
1713 - Denis Diderot, Fransız yazar ve filozof (ö. 1784)
1781 - Bernhard Bolzano, Çek filozof ve matematikçi (ö 1848)
1829 - Chester A. Arthur, ABD'nin 21. Başkanı (ö. 1886)
1850 - Jack Daniel, Amerikalı iş adamı (ö. 1911)
1864 - Arthur Zimmermann, Alman bürokrat (ö. 1940)
1864 - Louis Jean Lumière, Fransız film yapımcısı (ö. 1948)
1882 - Robert H. Goddard, Amerikalı fizikçi ve sıvı yakıtlı roketlerin üretilmesinin öncülerinden (ö. 1945)
1887 - René Cassin, Fransız hukukçu ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1976)
1908 - Mehmet Ali Aybar, Türk siyasetçi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) eski lideri ve Sosyalist Devrim Partisi (SDP) kurucu Genel Başkanı (ö. 1995)
1917 - Magda Szabó, Macar yazar (ö. 2007)
1919 - Donald Pleasence, İngiliz oyuncu (ö. 1995)
1923 - Philip Berrigan, Amerikalı barış eylemcisi, anarşist ve papaz (ö. 2002)
1936 - Vaclav Havel, Çek oyun yazarı ve Cumhurbaşkanı (ö. 2011)
1947 - Yadigar Ejder, Türk oyuncu (ö. 1991)
1952 - İmran Han, Pakistanlı siyasetçi ve Pakistan Başbakanı
1953 - Musa Çam, Türk sendikacı ve siyasetçi
1957 - Bernie Mac, Amerikalı oyuncu (ö. 2008)
1958 - Neil deGrasse Tyson, Amerikalı astrofizikçi
1958 - Sungun Babacan, Türk seslendirme sanatçısı
1959 - Cem Özer, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1959 - Kenan İpek, Türk hukukçu ve siyasetçi
1963 - Vahap Seçer, Türk ziraat mühendisi, siyasetçi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
1966 - Lorenza Indovina, İtalyan oyuncu
1967 - Guy Pearce, İngiliz asıllı Avustralyalı sinema oyuncusu
1970 - Berat Yenilmez, Türk oyuncu
1970 - Eyşan Özhim, Türk model ve oyuncu
1972 - Sergen Yalçın, Türk teknik direktör ve eski millî futbolcu
1975 - Kate Winslet, İngiliz oyuncu ve Oscar ödülü sahibi
1976 - Ceyhun Yılmaz, Türk şair, komedyen ve radyo-TV programcısı
1983 - Jesse Eisenberg, Amerikalı oyuncu, yazar ve komedyen
1988 - Bahar Kızıl, Türk şarkıcı
ÖLÜMLER
578 - II. Justinus, Bizans İmparatoru (d. 520~)
1056 - III. Heinrich, Kutsal Roma İmparatoru (d. 1017)
1285 - III. Philippe, Fransa Kralı (d. 1245)
1522 - Hayır Bey, Osmanlı Mısır Valisi(d. 1464-1465)
1526 - Şucaeddin Ağa, Yeniçeri Ağası
1791 - Grigoriy Potyomkin, Rus general ve devlet adamı (d. 1739)
1880 - Jacques Offenbach, Fransız besteci (d. 1819)
1892 - Albert Aurier, Fransız yazar (d. 1865)
1923 - Süleyman Bilgen, Türk siyasetçi ve din adamı (d. 1855)
1931 - Selma Rıza Feraceli, Türk ilk kadın gazeteci (d. 1872)
1934 - Jean Vigo, Fransız yönetmen (d. 1905)
1942 - Hilmi Oytaç, Türk tıp doktoru ve siyasetçi (d. 1879)
1960 - Alfred Louis Kroeber, Amerikalı antropolog (d. 1876)
1966 - Abdülkadir Emirmahmutoğlu, Türk siyasetçi (d. 1878)
1973 - Milunka Savic, Sırp kadın asker ve halk kahramanı (d. 1890)
1974 - Zalman Şazar, İsrail'in 3. Cumhurbaşkanı (d. 1889)
1975 - Ali Tunalı, Türk siyasetçi (d. 1890)
1978 - Fehmi Ege, Türk tango müziği bestecisi (d. 1902)
1978 - Mucip Kemalyeri, Türk siyasetçi (d. 1895)
1981 - Gloria Grahame, Amerikalı aktris (d. 1923)
1997 - Brian Pillman, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1962)
2004 - Maurice Wilkins, Yeni Zelandalı fizikçi ve moleküler biyolog (DNA'nın yapısını bulan bilim adamlarından ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi) (d. 1916)
2011 - Steve Jobs, Amerikalı bilgisayar girişimcisi ve mucit (d. 1955)
2011 - Gökşin Sipahioğlu, Türk gazeteci ve foto muhabiri (d. 1926)
2014 - Volkan Saraçoğlu, Türk sinema, dizi ve tiyatro sanatçısı (d. 1954)
2015 - Tomris İncer, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1948)