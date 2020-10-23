Tarihte bugün ne oldu? 23 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Ekim'de yaşananlar!

23 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 23 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 23 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1840 - Posta ve Telgraf Nezareti kuruldu.

1853 - Kırım Savaşı başladı.

1911 - Trablusgarp Savaşı'nda İtalyan yüzbaşı Carlo Piazza, Bingazi'deki Osmanlı siperleri üstünde tarihin ilk askeri keşif uçuşunu gerçekleştirdi. Piazza daha sonra ilk askeri amaçlı hava fotoğrafını da çekti.

1912 - Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı ve Sırp orduları arasındaki Kumanova Muharebesi başladı.

1915 - New York'ta 25-30.000 kadın oy hakları için 5. Cadde'de yürüyüş yaptı.

1926 - Sovyetler Birliği'nde Leon Troçki ve Grigoriy Zinoviyev, Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliğinden çıkarıldı.

1929 - New York Borsasında hisse senetlerinin değerindeki sürekli düşüş yavaş yavaş paniğe yol açmaya başladı (1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın ilk işaretleri)

1940 - Efsane futbolcu Pele, Brezilya'da dünyaya geldi

1946 - Birleşmiş Milletler, ilk genel toplantısını New York'ta yaptı.

1954 - Almanya'nın NATO'ya girişiyle ilgili Paris Antlaşması imzalandı.

1956 - Macaristan'da Sovyet egemenliğine karşı ayaklanma başladı. Bütün ülkeye yayılan gösterilerde, isyancılar Sovyet birliklerinin çekilmesini istediler.

1959 - Beyrut'ta yapılan III. Akdeniz Oyunları sona erdi. Türkiye serbest güreş millî takımı 8 sıklette birinci oldu ve genel klasmanda 13 altın, 8 gümüş, 1 bronz madalya aldı.

1960 - Genel nüfus sayımı: Türkiye'nin nüfusu 27.754.820

1965 - Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Hükûmeti kurma görevini Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'e verdi.

1972 - Zonguldak'ta iki ayrı kömür ocağında grizu patlamasında 20 işçi öldü, 76 işçi yaralandı.

1973 - ABD başkanı Richard M. Nixon, Watergate skandalı ile ilgili Oval Ofis ses kayıtlarını mahkemeye teslim etmeyi kabul etti.

1981 - Danışma Meclisi ilk toplantısını yaptı.

1983 - Beyrut'ta Amerikalı ve Fransız Barış Gücü Karargahlarına patlayıcı yüklü kamyonlarla intihar saldırısı yapıldı. 241 Amerikan deniz piyadesi ve 58 Fransız paraşütçü öldü.

1993 - Karun Hazinesi, 28 yıl sonra Türkiye'ye getirildi.

2011 - Van'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DOĞUMLAR

1491 - Loyolalı Ignatius, İspanyol din adamı ve Cizvit tarikatının kurucusu (ö. 1556)

1817 - Pierre Larousse, Fransız gramerci, sözlük bilimci ve ansiklopedici (ö. 1875)

1890 - Orhan Seyfi Orhon, Türk şair (ö. 1972)

1905 - Felix Bloch, İsviçreli-Amerikalı fizikçi (ö. 1983)

1915 - Bedri Karafakioğlu, Türk akademisyen, bilim insanı ve eski İTÜ rektörü (ö. 1978)

1925 - Johnny Carson, Amerikalı televizyon sunucusu (ö. 2005)

1925 - Manos Hacidakis, Yunan besteci (ö. 1994)

1929 - Adalet Ağaoğlu, Türk Roman ve oyun yazarı ve Orhan Kemal Roman Armağanı ödülü sahibi (ö. 2020)

1940 - Pelé, Brezilyalı futbolcu

1942 - Michael Crichton, Amerikalı yazar (ö. 2008)

1953 - Taner Akçam, Türk sosyolog ve tarihçi

1954 - Ang Lee, Tayvanlı yönetmen

1956 - Dwight Yoakam, Amerikalı müzisyen, şarkı sözü yazarı ve sinema oyuncusu

1959 - Sam Raimi, Amerikalı film yönetmeni

1964 - Robert Trujillo, Amerikalı müzisyen

1976 - Ryan Reynolds, Kanadalı dizi ve sinema oyuncusu

1986 - Emilia Clarke, İngiliz oyuncu

1992 - Álvaro Morata, İspanyol futbolcu

ÖLÜMLER

930 - İmparator Daigo, Japonya'nın 60. İmparatoru (d. 885)

1834 - Feth Ali Şah Kaçar, İran'da egemenlik sürmüş Kaçar Hanedanı'nın 2. Hükümdarı (d. 1772)

1872 - Théophile Gautier, Fransız şair ve yazar (d. 1811)

1921 - John Boyd Dunlop, İskoçyalı mucit (d. 1840)

1944 - Charles Glover Barkla, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1877)

1950 - Al Jolson, Amerikalı şarkıcı ve aktör (d. 1886)

1957 - Christian Dior, Fransız moda tasarımcısı (d. 1905)

1999 - Neriman Köksal, Türk oyuncu ve şarkıcı (d. 1928)

2005 - Ahmet Özacar, Türk futbolcu (d. 1937)

2005 - Nermin Erbakan, Necmettin Erbakan'ın eşi (d. 1943)

2011 - Marco Simoncelli, İtalyan motosiklet yarışçısı (d. 1987)

2014 - Vecihi Timuroğlu, Türk yazar, şair, araştırmacı (d. 1927)

2016 - Pete Burns, İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı (d. 1959)