Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı

53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Hatayspor'un teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Kulüpten yapılan açıklamada bu iddialar yalanlandı.

Hatayspor'un açıklamasında, "Basında ve sosyal medyada teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdığımız şeklinde çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulumuz gelecek sezon planlamasına, bu hafta içinde yapacağı toplantılarla başlayacaktır. Resmi yayın organlarımız dışında çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim oldu. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

ELEDİĞİ TAKIMLARI BİR SONRAKİ SEZON SÜPER LİG'E ÇIKARDI

Mehmet Altıparmak'ın bir diğer dikkat çeken istatistiği ise play-off finalinde mağlup ettiği takımları bir sonraki sezon Süper Lig'e taşıması oldu.

2017/18 sezonunda BB Erzurumspor'un başında play-off finalinde penaltılar sonucu Gaziantep FK'yı eleyen Mehmet Altıparmak, bir sonraki sezonda da Gaziantep FK'nın teknik direktörü olarak play-off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucu geçmişti. Altıparmak, böylelikle üst üste 2 sezonda elediği takımları Süper Lig'e taşımayı başardı.

"HATAY HALKINA ARMAĞAN OLSUN"

Şampiyonluk sonrasında duygularını dile getiren teknik direktör şampiyonluğu Hatay halkına armağan etti.

Altıparmak, "Öncelikle şampiyon olmak çok güzel bir şey. Yaptığımız işin en üst seviyesi. Bir şehrin 53 yıllık özlemini bitirdik. Allah'a şükür bugün bunu gerçekleştirdik. Bu şampiyonluk bütün Hatay halkına armağan olsun. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Hak ettikleri şampiyonluğu elde ettiler. Bizimle olan yönetimimize, taraftarımıza, tesisteki çalışan herkese teşekkür ediyorum. Biz çok zorlandık, emek harcadık ama mutlu sona ulaştık. Şampiyonluğun kutlamalarını yapacağız. Burada emeği olan İlhan ve Bayram hocamıza da teşekkür ediyoruz. Benim kişisel olarak üçüncü şampiyonluğum bu. Hak ettiğimiz şampiyonluğu kutlayacağız" ifadelerini kullandı.