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Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı

53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor'da sürpriz bir karar alındı. Takımın TFF 1. Lig'de şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı.

20.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:25

Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı. 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdıktan sonra eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı yardımcı antrenörlük görevine getirdi.

Kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen isim ise Fatih Kavlak oldu.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim oldu. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

ELEDİĞİ TAKIMLARI BİR SONRAKİ SEZON SÜPER LİG'E ÇIKARDI

Mehmet Altıparmak'ın bir diğer dikkat çeken istatistiği ise play-off finalinde mağlup ettiği takımları bir sonraki sezon Süper Lig'e taşıması oldu.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı

2017/18 sezonunda BB Erzurumspor'un başında play-off finalinde penaltılar sonucu Gaziantep FK'yı eleyen Mehmet Altıparmak, bir sonraki sezonda da Gaziantep FK'nın teknik direktörü olarak play-off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucu geçmişti. Altıparmak, böylelikle üst üste 2 sezonda elediği takımları Süper Lig'e taşımayı başardı.

"HATAY HALKINA ARMAĞAN OLSUN"

Şampiyonluk sonrasında duygularını dile getiren teknik direktör şampiyonluğu Hatay halkına armağan etti.

Altıparmak, "Öncelikle şampiyon olmak çok güzel bir şey. Yaptığımız işin en üst seviyesi. Bir şehrin 53 yıllık özlemini bitirdik. Allah'a şükür bugün bunu gerçekleştirdik. Bu şampiyonluk bütün Hatay halkına armağan olsun. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Hak ettikleri şampiyonluğu elde ettiler. Bizimle olan yönetimimize, taraftarımıza, tesisteki çalışan herkese teşekkür ediyorum. Biz çok zorlandık, emek harcadık ama mutlu sona ulaştık. Şampiyonluğun kutlamalarını yapacağız. Burada emeği olan İlhan ve Bayram hocamıza da teşekkür ediyoruz. Benim kişisel olarak üçüncü şampiyonluğum bu. Hak ettiğimiz şampiyonluğu kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı
Haber Yorumları (4)
BU HOCAYI KAPAN ŞAMPİYON OLUR: bu hocayı kapan şampiyon olur trabzon kapsa o da şampiyon olurşampiyonlugun sıfrelerı bu hocada beyler
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TARAFTAR: Ondan sonra bizde neden futbol gelişmiyor diyoruz işte basit bir örnek size dünya takımları yıllarca şampiyon olamaz ama hocalarından vaz geçmez bizde ise ilk iş şampiyon yapan hocayı göndermek olur
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TAMER: Ne yani devam etse ne olur yani Yılmaz vuraldan vs hocalardan daha iyi hazırlar takımı bu kafayla çok kalmassınız bu ligde bir şans verilse belkide şenol güneş olacak adam.
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