Tarihin Arka Odası ne zaman? Tarihin Arka Odası tekrar mı başlıyor? Tarihin Arka Odası hangi kanalda? Tarihin Arka Odası ekranlara geri dönüyor!

Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu ve Nurhan Atasoy'un sunduğu efsane program Tarihin Arka Odası tekrardan yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Tarih severlerin yakından ilgi ile takip ettiği program Tarihin Arka Odası hakkında merak edilenler haberimizde.

TARİHİN ARKA ODASI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu ve Nurhan Atasoy'un sunduğu "Tarihin Arka Odası" Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden canlı yayınla pazartesi 22.30'da TRT 1'de.

Tarihin Arka Odası

TARİHİN ARKA ODASI PROGRAMI NEYDİ?

Tarihin Arka Odası, Habertürk televizyon kanalında Murat Bardakçı'nın hazırlayıp sunduğu televizyon yayını. İçeriğini Murat Bardakçı'nın hazırladığı televizyon yayınında daimi konuk olarak Erhan Afyoncu'nun yanı sıra çeşitli sürelerle; Erol Sadi Erdinç, Pelin Batu, Selin Barlas, Zeynep Özkartal, Nurhan Atasoy, İnci Çayırlı, Ayşe Özek gibi isimler katkıda bulunmuştur. Adı geçen katılımcıların muhtelif sebeplerle programdan ayrılmalarıyla en son kadro Murat Bardakçı'nın moderatörlüğüyle gazeteci Ayşe Özek ve akademisyen Erhan Afyoncu'dan oluşmaktaydı. Program cumartesi akşamları 23.15'te başlamakla beraber belirli bir bitiş saati bulunmamaktadır. Yayın süresi oldukça uzundu, ortalama 5 saat sürse de daha uzun sürdüğü yayınlar da olurdu.

Tarihin Arka Odası

Aslında kültür-sanat yayını olan ve konu olarak tarihi ele alan Tarihin Arka Odası içeriğinde esnek bir tutumu olduğundan nadiren farklı konulara da yer verirdi. Yayın içeriğinde güncel Türkiye gündemlerinin tarihten benzer kesitleri çoğunlukla belirleyici olurken, izleyicilerin meraklı oldukları konular da yer bulurdu. Sunucu Murat Bardakçı'ya e-posta ile ulaşılabilirdi.

TARİHİN ARKA ODASI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı İmparatorluğu'nda önemi olan tarihi kişilerin yakınları sık sık konuk olarak davet edilir ve dolaylı olarak bir sözlü tarih çalışması yapılırdı. Ayrıca yayının küçük bir bölümü de Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'nun seçtiği tarih alanında yeni yayınlanmış kitaplara ayırılırdı.

2 Temmuz 2011'de yayına ara veren Tarihin Arka Odası 21 Ocak 2012'den itibaren tekrar yayın hayatına başlamış, son yayın tarihi olan 3 Ekim 2015'ten sonra Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'nun ortak kararıyla yayından kalkmıştır.