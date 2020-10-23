Tarçının faydaları nelerdir? Tarçın tüketmenin yararları nelerdir? Tarçın nasıl tüketilir?

Tarçın tip 2 diyabetin tedavisine yardımcı olmakla beraber kan basıncını düşürdüğü, kan şekerini ve insülin direncini azalttığı yapılan araştırmalar tarafından kanıtlanmıştır. Metabolizmayı düzenleyici etkisi ile de obezite ile mücadele eder. Peki tarçının faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmelidir?

TARÇININ FAYDALARI NELERDİR?

Türk mutfağında sıklıkla kullanılan tarçın, lezzetiyle ünlenmiş olmasına karşın faydaları yeterince bilinmeyen bir baharattır. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar ve özellikle de diyabet üzerindeki faydalarının keşfedilmesinin de etkisiyle tarçın, sağlığına önem verenler tarafından daha sık tercih edilmeye başlamıştır. Özellikle çubuk tarçının faydaları pek çok platformda diyabet hastaları üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Buna ek olarak kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi, beyin ve sinir sistemine ilişkin hastalıklardan koruması, kanserden koruması gibi pek çok olumlu etkiyi de beraberinde getirir. İşte tarçının saymakla bitmeyen faydaları arasında en belirgin olanlarından bazıları...

1. Antioksidan İçeriği Yüksektir

Tarçın, antioksidan içeriği en yüksek olan baharat türlerinden bir tanesidir. En güçlü antioksidanlar arasında yer alan flavonoidler, polifenol ve fenolik asit tarçında bol miktarda yer alır. Bu bileşenler vücutta serbest radikallerin oluşumunu önleyerek hücreleri oksidatif hasara karşı korur. Bu sayede hemen hemen tüm kanser türlerine karşı önemli bir koruma sağlar. Buna ek olarak yüksek antioksidan içeriği sayesinde yaşlanmayı geciktirir, enfeksiyon hastalıklarına karşı korur ve stresi azaltmaya yardımcı olur. Antioksidan özelliği, doğal bir gıda koruyucusu olarak görev yapabilecek kadar yüksektir.

2. Enfeksiyonlara Karşı Koruma Sağlar

Tarçının vücuda sağladığı olumlu etkilerden bir tanesi de inflamasyonu azaltmasıdır. Eski çağlardan beri bronşit tedavisinde ve kronik öksürüklerin iyileştirilmesinde tarçının kullanılmasının nedeni de budur. İçerdiği biyoaktif bileşenler sayesinde tarçın; vücutta bakteriler, virüsler, mantar ve parazitlerden kaynaklı olarak oluşan enfeksiyonlarla mücadele eder. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı daha güçlü bir şekilde savaşmasına yardımcı olur. Bu enfeksiyonlar nedeniyle vücutta oluşabilecek hasarların önüne geçilmesinde de oldukça etkilidir. Antiinflamatuar etkisi sayesinde özellikle kronik hastalıklarda hastalığın vücutta yol açabileceği harabiyetleri önlemeye katkı sağlarken tedavi sürecinde başarı oranının artırılmasına da destek olur.

3. Diyabet ve Kardiyovasküler Hastalıklarla Savaşır