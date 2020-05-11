Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi golcülerinden biri olarak kabul edilen Tanju Çolak, Youtube kanalındaki "Gündemin Kralı" programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Avrupa Gol Kralı" unvanına da sahip olan Tanju Çolak, uzun süredir Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Arda Turan'ın durumunu değerlendirdi ve milli futbolcuyu eleştirdi.

"GALATASARAY KULÜBÜ DARÜLACEZE Mİ?"

Arda Turan'ın Galatasaray'daki hikayesinin bittiğini dile getiren Çolak, "Ben çok merak ediyorum, Arda Turan Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyor? Sen iki yıldır topa vurmadın, top oynamadın. Ben buna şaşırıyorum. Tamam, Galatasaray'la bir aşk vardı ama yaşandı. Ben de oynayayım o zaman, geri döneyim. Benim neyim eksik? Orası bir futbol kulübü. Çok değerli, çok önemli ve şampiyonluğa oynayan bir kulüp. Bu işler yaşanır, biter. Arda bana göre Galatasaray'daki hikayesini yaşamıştır ve bitmiştir" dedi.

"KUMDA BİLE OYNAMADIN, GALATASARAY'DA NASIL OYNAYACAKSIN?"

Milli futbolcunun Galatasaray'da oynayamayacağını dile getiren tecrübeli futbol adamı, "Arda'ya soruyorum, kumda bile futbol oynamadın. Nasıl oynayacaksın? Biraz antrenmana çıkıp futbol oynasan sorun yok. Bir futbolcunun futboldan uzaklaştıktan sonra futbola dönmesi o kadar zor bir şey ki..." şeklinde konuştu.

"BAŞARISIZ OLURSA HESABINI KİM VERECEK?"

Arda Turan'ın başarısız olması halinde hesabını kimin vereceğini soran Tanju Çolak, "Şu bir gerçek; Galatasaray'a para kazandırmıştır, kendisi Galatasaray'dan para kazanmıştır. Galatasaray taraftarının bu durumu içine nasıl sindireceğini, kabulleneceğini merak ediyorum. Arda'nın geri dönüşüyle ilgili Fatih Terim de girişimlerde bulundu. 2 yıldır futbol oynamayan insan, yüksek tempoda bir kulübe ne verebilir? Başakşehir'e geldi, ilk 10 hafta vardı. Sonrasında her geçen gün düşen, futboldan uzaklaşan bir Arda vardı. Futbol dışı olaylarına saygı duyuyorum, o onun hayatı. 2 yıl futboldan uzaklaşıyorsun, sonra Galatasaray'a dönmeye çalışıyorsun. Galatasaray bu kadar hafif bir kulüp mü? Başakşehir'de oynayamayan, sakat olan, antrenmana çıkmayan Arda kardeşimiz gelin görün ki Galatasaray'a gelecek... Bu yaşanırsa, Fatih Terim de hata yapmış olur bana göre. Başarısız olursa, bunun hesabını kim verecek?" değerlendirmesini yaptı.

"ARDA'YI ÇOK SEVİYORUM, DURUŞUNU VE TARZINI ÇOK BEĞENİYORUM"

Arda Turan'ı çok sevdiğini ve saygı duyduğunu belirten efsane golcü, sarı-kırmızılılara dönüşüne Fatih Terim'in karar vereceğini belirterek, "Arda Turan'ı çok seviyorum. Duruşunu, tavrını, tarzını çok beğeniyorum ama şunu kabul etmiyorum; 2 yıldır maç oynamasa da antrenmanlarda olması, futboldan uzak olmaması, futbolla iç içe olması, futbol dünyasından kopmaması lazım. Anlatmaya çalıştığım bu. Yoksa Arda benim düşmanım değil. Aksine seviyor ve saygı duyuyorum ona. Ancak Arda'nın şu an Galatasaray'da oynayacak ne kuvveti ne de azmi var. Birçok şey bitmiş, kumda dahi futbol oynamamış. Gözlemlediğim bu. Tabi Galatasaray Kulübü'dür, Fatih Terim'dir, hoca ne isterse kulüp de onu yapar. Bu da ayrı bir gerçek" şeklinde konuştu.

"TERİM FALCAO'YU İSTEMEMİŞTİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in Falcao'yu da transfer etmek istemediğini belirten Tanju Çolak, "Ben Fatih Terim'in Falcao'yu istemediğini duydum çok önemli bir kaynaktan. Tabi Fatih Terim Falcao'yu istemediğini söyleseydi, Galatasaray Falcao'yu alamazdı. Taraftar baskısı da oluştu transfer döneminde, onu da kabul edelim. Eğer böyle bir durum varsa Fatih Terim kendisini siper etsin, Arda'yı alsın. Arda oynar ve iyi performans gösterirse biz de özür dileriz, saygı duyarız. Eğer oynamazsa da, 'Bu durum Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in sorunudur' diyerek konuyu kapatırız" ifadelerini kullandı.