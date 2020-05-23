2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?

Türk futbolunun "Altın Ayakkabı" sahibi golcüsü Tanju Çolak, futbol gündemini değerlendirdi.

Kendi Youtube kanalında, gazeteci Haluk Yürekli ile hazırladığı Gündemin Kralı programında açıklamalarda bulunan Çolak, son günlerde yaşanan 2010/11 sezonu şampiyonluğuna dair atışmalara değindi hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe'yi eleştirdi.

"KAŞIYORLAR AMA NEYİ KAŞIMAK İSTİYORLAR?"

İki dev kulübün 9 yıl önceki şampiyonlukla ilgili paylaşım yapıp atışmasının yersiz olduğunu belirten efsane golcü, "Ali Koç, Mustafa Cengiz ameliyata girerken bile yanında oluyor. Biz de alkışlıyoruz, çok büyük bir jest olduğunu söylüyoruz. Tebrik edip mutlu oluyoruz. 1-2 gün sonra ise, Ali Koç'tan habersiz yapılmayacağını düşündüğüm paylaşım yapılıyor. Ne gereği vardı? Amaç ne? Bence abartıyorlar. Konuyu kaşıyorlar ama neyi kaşımak istiyorlar? Geri dönmenin ne Fenerbahçe'ye ne de Trabzonspor'a bir getirisi var mı? Şu da bir gerçek, bu tartışma hiçbir zaman bitmeyecek. Bitmez de. Bu konunun sürekli gündeme gelmesinin amacı; taraftarı bir arada tutmak, morallendirmek. Biz geriye gitmeyi çok seviyoruz. Geçmişten ders almıyoruz" dedi.

"EN BÜYÜK ŞAMPİYONLUK ADAYI TRABZONSPOR"

Sezon sonunda Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşacağı öngörüsünde bulunan Tanju Çolak, "Bu sezonun bana göre en büyük şampiyonluk adayı Trabzonspor. Deplasmanda da içeride de çok iyi oynuyorlar. Muhteşem mücadele ediyorlar. Eğer Galatasaray deplasmanında kaybetmezlerse, Trabzonspor şampiyonluğa ulaşır" şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR 'HÜSEYİN ÇİMŞİR'LE DE ŞAMPİYON OLURUM" MESAJINI VERİYOR

Trabzonspor'da tüm yükü başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sırtlandığını ifade eden efsane golcü Tanju Çolak, "Trabzonspor yönetimi, Ünal Karaman'ı yollayıp Hüseyin Çimşir'i göreve getirerek, "Bu takım zaten iyi. Bu takımı biz kurduk yönetim olarak. Takımdaki parçalar o kadar güzel işliyor ki, Hüseyin Çimşir de olsa, Ahmet de Mehmet de olsa, ilk 3 ya da ilk 2'de olur hatta şampiyonluğun en büyük adayı olur" mesajını veriyor. Bütün yükü başkan Ahmet Ağaoğlu önderliğinde yönetim taşıyor. Cansiperane herkesle konuşup, "Hüseyin Çimşir'le de şampiyon olurum" mesajını veriyor" dedi.

"KULÜPLERİN KAPISININ KAPATILMASINI MI İSTİYORLAR?"

Kulüplerin gelirlerinin önemli ölçüde azaldığını ve buna rağmen maaş indirimine dair kararlar alınmadığını belirten tecrübeli futbol adamı, "Futbolu yönetenler benim söylediğime geldi. Tüm yorumcular maçların nasıl oynanacağını söyledi, sağlığın önemli olduğunu belirtti ama kasada bir lira yok, parasını isteyen futbolcular var. Kulüpler Birliği için çok önemli bir konu olması gerekirken bu dahi konuşulmuyor. Demek ki paraları var ki bu kadar rahatlar. Yayıncı kuruluştan para gelecek, onu verecekler. Peki ne kadar para gelecek, kaç kişiye verecekler göreceğiz. Futbolu yönetenler, kulüplerin kapısının kapatılmasını mı istiyor? Futbolculara, "Biz bu kadar parayı veremeyiz, Avrupa'da örnekleri var. Sizin özelliğiniz ne? Sizden rica ediyoruz. İndirim yapmayı istemiyorsanız, gidebilirsiniz" diyebilmeliler. FIFA'nın da bu konuda sert kararlar alması lazım" ifadelerini kullandı.