Tamer Karadağlı kimdir? Tamer Karadağlı'nın eşi Arzu Balkan kimdir? Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan neden ayrıldı? Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan ihane

Tamer Karadağlı 2002-2007 yılları arasında Arzu Balkan ile evliydi. Bu evlilikten bir kız çocukları olan çift aldatma iddiaları yüzünden boşandı. Çift ihanet iddiasıyla ayrıldıktan sonra Tamer Karadağlı kameralar önünde eşinden özür diledi.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı (d. 24 Mayıs 1967, Ankara), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

Azeri kökenli ebeveynlerden dünyaya gelmiştir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda da ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi.

Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır.

TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.

TAMER KARADAĞLI'NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010

Dolu Düşün Boş Konuş : Steven Berkoff - Oyun Atölyesi - 1999

Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997

Saat 9.05 : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996

Cahide : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995

Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Filmografisi

2003 Bir Tutam Baharat Mustafa

2005 Beyza'nın Kadınları Fatih

2005 Şans Kapıyı Kırınca Pilot

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Polis

2007 Living & Dying Duca

2009 Suluboya

2010 Memlekette Demokrasi Var Kaymakam

2012 Süper Türk Ekber

2016 Pamuk Prens Tamer

2017 Sinyalciler: Son Akşam Yemeği

ARZU BALKAN KİMDİR?

30 Kasım 2002 tarihinde Tamer Karadağlı ile evlenen Arzu Balkan'ın Zeyno Karadağlı adında bir kızı vardır. 24 Nisan 2007'de ise boşandı.

2009 yılında Ah Kalbim dizisinde Emre Kınay, Fadik Sevin Atasoy, Sezin Akbaşoğulları, Tamer Karadağlı, Zihni Göktay ve Tuluğ Çizgen'in de rol aldı. Dizide Zerrin karakterini canlandırdı.

2016 yılında senaryosunu Birol Güven'in yazıp, yönettiği Pamuk Prenses adlı çekimleri Venedikte gerçekleştirilen filmde senaryo gereği eski eşi Tamer Karadağlı ile nikah yaptı. Kızları Zeyno'da filmde rol aldı.

TAMER KARADAĞLI VE ARZU BALKAN NEDEN AYRILDI?

Kızı Zeyno'nun annesi Arzu Balkan'dan 2007 yılında ayrılan Tamer Karadağlı, o dönemde ortaya atılan aldatma iddiasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tamer Karadağlı konu ile ilgili, "Eşimden ve ailesinden özür diliyorum" açıklamasıyla ilgili yıllar sonra açıklamalarda bulundu. Karadağlı, "O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım. Ama bugün düşünüyorum. Benim kimseye verecek bir hesabım yok" dedi.