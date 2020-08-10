Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor

2007'de Arzu Balkan ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla hiç gündeme gelmeyen Tamer Karadağlı, yeni bir aşka yelken açtı. 53 yaşındaki oyuncu, eski Survivor yarışmacısı 39 yaşındaki Didem Ceran ile aşk yaşamaya başladı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Posta'da yer alan habere göre: 2011 yılında Survivor'a katılan Didem Ceran, ilk turda elendi. YouTube kanalından yayınladığı videolarla sık sık tepki çekerek gündeme gelen Ceren, önceki gün yeni aşkıyla Yeniköy'deki bir mekandan çıkarken yakalandı. Sevgilisini kızı Zeynep ile tanıştıran Tamer Karadağlı çıkışta habercilerin sorularına cevap vermedi. Didem Ceran ise "Beni neden çekiyorsunuz, ünlü değilim ki" dedi.

DİDEM CERAN KİMDİR?

Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ceran erken yaşta bir evlilik yaşadı ancak bu evlilik 1,5 yıl sürdü. Evliliğini sonlandırmasının ardından İstanbul'a gelen Ceran, 2006 yılında 'Oryantal Star' yarışmasına katıldı. Ceran daha sonra ise Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi. Didem Ceran şu sıralar Instagram'dan paylaştığı video ve fotoğraflarla gündeme geliyor.