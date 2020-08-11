Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı

2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın, Nişantaşı'nda gazetecilere yakalandı. Spor yaptığı sırada omzundan sakatlanan güzel modele nazar değdi. Snob Magazin'in haberine göre; Güzel oyuncu, spor salonunda yaptığı ters bir hareket nedeniyle omzunu sakatladığını söylerken, "Koluma ufak bir bandaj sardık" ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AİLECEK YEMEĞE ÇIKMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde Eşi Atakan Koru ve oğlu Demir ile ailecek yemek yiyen Akın, gazetecilerin röportaj teklifini kibar bir şekilde geri çevirmişti. Oğlu Demir'in ağladığını söyleyen Azra Akın, "Lütfen kusura bakmayın. Bir dahakine röportaj yapalım. Demir ağlıyor, hayatımdaki en önemli şey" ifadelerini kullanmıştı.