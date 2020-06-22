Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Meksika'da kırsal bir bölgede kaydedilen görüntüde arabaya bağlanan bir kadının acımasızca kırbaçlandığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
22.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:14
Son dönemlerde uyuşturucu kartelleri arasındaki savaşın tırmandığı Meksika'dan gelen son görüntüler kan dondurdu.
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ACIMASIZCA KIRBAÇLADILAR
Sosyal medyada da büyük tepki çeken görüntülerde bir kadının arabaya bağlanarak acımasızca kırbaçlandığı görülüyor. Kırsal bir bölgede kaydedilen görüntüde kadının akıbeti ise bilinmiyor.
BANKA YÖNETİCİSİNİN BELİNE DÜZENEK YERLEŞTİRİLDİ
Emniyetin yetersiz kaldığı ülkede geçtiğimiz günlerde de uyuşturucu kartelleri aracıyla işe giden Mexico City'deki bir banka yöneticisinin önünü kesilmiş, başına silah dayanarak beline sahte bomba düzeneği bağlanmıştı.