Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar

Son dönemlerde uyuşturucu kartelleri arasındaki savaşın tırmandığı Meksika'dan gelen son görüntüler kan dondurdu.

ACIMASIZCA KIRBAÇLADILAR

Sosyal medyada da büyük tepki çeken görüntülerde bir kadının arabaya bağlanarak acımasızca kırbaçlandığı görülüyor. Kırsal bir bölgede kaydedilen görüntüde kadının akıbeti ise bilinmiyor.

BANKA YÖNETİCİSİNİN BELİNE DÜZENEK YERLEŞTİRİLDİ

Emniyetin yetersiz kaldığı ülkede geçtiğimiz günlerde de uyuşturucu kartelleri aracıyla işe giden Mexico City'deki bir banka yöneticisinin önünü kesilmiş, başına silah dayanarak beline sahte bomba düzeneği bağlanmıştı.