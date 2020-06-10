Talat Özkarslı kimdir? Talat Özkarslı kaç yaşında? Talat Özkarslı hangi takımlarda görev aldı?

TALAT ÖZKARSLI KİMDİR?

21 Mart 1938 Gaziantep doğumluTalat Özkarslı Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör. Göztepe, 1973-1974 Galatasaray ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen 82 yaşındaki Özkarslı, 10.06.2020 tarihinde hayatını kaybetti.

TALAT ÖZKARSLI KARİYERİ

Futbola Gaziantep'te amatör Şehreküstü takımında başladı. Göztepe'de oynadı. 1961'de Gündüz Kılıç tarafından Galatasaray'a transfer edildi. Galatasaray'da şöhret kazandı. Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Futbolu 1971 sezonu sonunda Gaziantepspor'da bıraktı.

Türkiye millî futbol takımı formasını 26 kez giyip bunların 2'sinde de kaptanlık yaptı.