Taksim'de tartıştığı sürücüyü bıçaklayan değnekçi yakalandı

Filmlere konu olacak bir hayatı olan ve 'Oflu İsmail' lakabıyla bilinen eski kabadayılardan İsmail Hacısüleymanoğlu'nun akrabası Volkan Hacısüleymanoğlu, dün akşam saatlerinde saldırıya uğramıştı. Filmlerden bir kesit yaşayan şahıs arabasını park ettikten sonra tartışmaya girdiği değnekçi ve arkadaşları tarafından bıçaklanmıştı. Saldırgan değnekçi Kenan S. polisin çalışmaları sonucu yakalandı.

BIÇAKLAYIP KAÇMIŞTI

Mete Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte Taksim'e gezmeye gelen Volkan Hacısüleymanoğlu, otomobilini cadde üzerine park ettiği sırada, yanına gelen bir değnekçi park parası istedi. İddiaya göre, kendisini cadde üzerindeki bir otelin park görevlisi olarak tanıtan değnekçi, Volkan Hacısüleymanoğlu'nun kız kardeşinin, park parası karşılığında makbuz istemesi nedeniyle küfür etti. Bunun ardından başlayan tartışma sırasında değnekçi, Hacısüleymanoğlu'nu bıçakla yaralayıp, kendine yardım eden arkadaşlarıyla birlikte kaçtı.

SUSTALI BIÇAKLA YAKALANDI

Saldırganın yakalanması için çalışmalara başlayan polis, adının Kenan S. olduğu belirlenen değnekçinin Beyoğlu'nda bir adreste saklandığını tespit etti. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, Kenan S.'yi, olayda kullandığı sustalı olarak tabir edilen bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Kenan S., adliyeye sevk edildi.

'OFLU İSMAİL' KİMDİR?

Türkiye'nin yeraltı dünyasının ünlü isimlerden'Oflu İsmail' lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu, ünlü kabadayı Dündar Kılıç'ın da eniştesi olmaktadır. İsmini 1977 senesinde Hollanda'dan bir gemiyle getirdiği 3.7 ton esrar yakalanınca duyurdu.

6 kardeşi olan Oflu İsmail'in Hasan, Başar, Ata adından üç oğlu var.

MHP'YE OLAN YAKINLIĞI İLE BİLİNİYORDU

Eski kabadayı, MHP'ye olan yakınlığı ile bilinmekteydi. O dönemin popüler gazinosu olan Semiramis Gazinosu'na bir hayli düşkündü. 1980 öncesinde, MHP'ye yaptığı para yardımlarıyla tanındı.

SEMİRAMİS GAZİNOSU CİNAYETİ İLE MANŞETLERE TAŞINDI

Dönemin en ünlü gazinosu Semiramis Gazinosu, yer altı dünyasının ünlü isimlerinin uğrak yeriydi. 1979 yılında Semiramis Pekkan'dan dolayı ismi 'Semiramis Gazinosu' olan mekanda Esengül isimli bir solisti dinlemeye giden Oflu İsmail, solistten bir şarkıyı ikinciye istedi. Solist itiraz etmeden söylediği sırada Oflu İsmail havaya bir el ateş açtı. Bunun üzerine gazino sahibi Akbulut Karaoğlu kabadayıya tepki gösterdi. Silahların konuştuğu tartışma sonucu Karaoğlu ve şef Garson Yolaldı olay yerinde hayatını kaybetti.

ÜLKEDEN KAÇTI

Bunun üzerine kaçan Oflu İsmail ülkeyi terk etti. Sahte kimliklerle Avrupa'nın çeşitli yerlerine gitti. 1980 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldı. İngiltere'de olduğu sırada evine yapılan baskında farklı isimlerle çıkarılmış sahte kimli ve tabanca ile yakalandı.

ANKARA, PARMAK İZLERİNİ KARIŞTIRDI

Londra, sanığın kim olduğunu öğrenmek için Türkiye'den parmak istedi. Yanlış gelen bir parmak izi sonucunda Oflu İsmail serbest bırakıldı. Hatanın farkına varıldığında ise eski kabadayı çoktan salıverilmişti. Kırmızı bülten ile aranan Oflu İsmail o sırada Hollanda'ya kaçmıştı.

'BABALAR OPERASYONU'

Hollanda'da bir ihbar sonucu yapılan baskında Oflu İsmail Rotterdam'da Hasan Heybetli ile birlikte yakalandı. Uyuşturucu satmak, uyuşturucu kaçakçısı İbrahim Çalışkan'ın ölüm emrini vermek ve silah kaçakçılığı yapmak suçlarından İtalya'da 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 21 yıl hapis yattıktan sonra tekrardan vatandaşlığa kabul edildi.

1979 CİNAYETİNİN CEZASI 1999 YILINDA VERİLDİ

Oflu İsmail'in 1979'da işlediği cinayetlerle ilgili kesin karar ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde 1999'da verildi. Bu kararla Oflu İsmail, 36 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. İnfaz Yasası uyarınca 14 yıl 4 ay cezaevinde yatması gereken Oflu İsmail, Türkiye'ye iade edildi.

"BENİ GAZETECİLER BU HALE GETİRDİ"

Bayrampaşa cezaevine gönderilen Oflu İsmail, adliye çıkışında "beni gazeteciler bu hale getirdi" dedi. Avukatı İtalya'da yattığı süreyi de göz önünde bulundurarak 'ağır tahrik' ve 'meşru müdaafa' gerekçesiyle müvekkilinin salınması istedi. Mahkeme bu gerekçeleri yerinde bularak Oflu İsmali'in tahliyesine karar verdi.

SUÇ İŞLEMEYE DEVAM EDERKEN KANSER OLDU

Tahliye olduktan sonra suç işlemeye devam eden ve bir suç örgütüne adı karışan Oflu İsmail yine paçayı kurtardı. Ardından Oflu İsmail'e kanser teşhisi konarak 3 damarı değiştirildi. Uzun süre tedavi gördü.

23 Aralık 2015'te 77 yaşında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.