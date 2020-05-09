Taksim'de ceza kesilen vatandaş: Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın

Taksim'de ceza kesilen vatandaş: "Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın" Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira para cezası Taksim Meydan'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz gezen 3 şahısa toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi.

09.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 09.05.2020 18:37

Taksim'de ceza kesilen vatandaş: "Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın"

Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti

Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira para cezası

İSTANBUL - Taksim Meydan'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz gezen 3 şahısa toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen şahıslardan biri, "Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın" ifadelerini kullandı.

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin denetimler yapılmaya devam ediyor. Taksim Meydan'da kurallara uymayan ve maskesiz sokağa çıkan 3 şahısa toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi. Ceza kesilen şahıslardan biri, "Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın" ifadelerini kullandı. Polis memuruyla tartışan şahıs, ters kelepçe yapılarak Taksim Polis Merkezine götürüldü. Kelepçelenen şahısın üzerinde kimlik ve pasaport çıkmadı.