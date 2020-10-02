Taksici cinayetlerinin ardından rant çatışması çıktı

Sabah'tan Emre Somer'in haberine göre, geçen hafta taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü, 4 kişi de yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili sabah saatlerinde Esenyurt merkezli Bursa ve Ankara'da 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucu 18 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişinin arandığı bildirildi.

4 KİŞİ ARANIYOR

Yapılan çalışmalarda, sahte taksi durağı kurarak, yasal taksi duraklarına yolcu alma konusunda baskı ve şiddet uyguladığı belirlenen çeteye operasyon kararı alındı. Operasyonda önceden belirlenen ruhsatsız taksi durakları ile bazı adreslere baskın yapan polis ekipleri, üç kentte toplam 18 şüpheliyi gözaltına aldı, 4 kişinin de arandığı öğrenildi.

Aramalarda çok sayıda tabanca ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.