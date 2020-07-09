Takla atan otomobildeki 2 kadın yaralandı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kadın yaralandı.

09.07.2020 04:56 | Son Güncelleme: 09.07.2020 05:54

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kadın yaralandı.

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Basın Ekspres Yolu'ndan Tem Otoyolu istikametine giden Mehmet Salih Çimen'in kullandığı 34 ES 6867 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, aynı yönde seyreden Ali Yağcı yönetimindeki 34 CZE 051 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra bariyerlere de çarpan otomobil, takla atıp yoldan çıktı.

Kazada, takla atan otomobildeki Merve Küp ve Berfin Yiğitoğlu yaralanırken, her iki otomobilin sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

Yaralı 2 kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde Mehmet Salih Çimen'in 2.64 promil alkollü olduğu belirlendi.