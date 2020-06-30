Tahran'da bir klinikte patlama: 'En az 19 kişi hayatını kaybetti'

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre, ülkenin başkenti Tahran'daki bir klinikte akşam saatlerinde meydana gelen patlamada en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Tahran'ın acil sağlık hizmetleri kurumu yaptığı yazılı açıklamada, "Sina At'har Sağlık Merkezi'nde 20: 56'da meydana gelen bir patlamanın ardından yangın çıktı. Tıbbi ekipler hemen olay yerine yönlendirildi" denildi.

Açıklamada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı, yaralananların başka hastanelere kaldırıldıkları belirtildi.

Tahran itfaiye teşkilatı sözcüsü Celal Maleki, haber ajansına itfaiyecilerin yangın söndürüldükten sonra 6 kişinin daha cesedine ulaştıklarını açıkladı. Böylece yangında hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 19'a çıktı.

Devlet televizyonu, ölenlerden 15'inin kadın olduğunu duyurdu.

Bir televizyon röportajında Maleki, kliniğin bodrum katında bulunan gaz tüplerinin alev alması sonucu patlamanın meydana geldiğini bildirdi.

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