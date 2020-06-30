Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 1986/87 sezonundaki şampiyonluğun kendilerine verilmesine yönelik başvurusunu reddetti

Beşiktaş, Mesut Bakkal'ın "Mesut Bir Adamın Hikayesi" adlı kitabındaki "1986-1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasında kendisinin ve Denizlispor oyuncularının tamamının açıkça teşvik primi aldığını ve ayrıca söz konusu müsabakada oynayan Denizlisporlu oyuncuların tamamının doping içeren madde kullandığını" yönündeki ifadeleriyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. TFF, bu başvuruyla ilgili kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Kulüp Lisans Kurulu kararına yaptığı itirazı reddetti.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Tahkim Kurulu 30 Haziran 2020 günlü (25) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)1. E.2020/136- K.2020/ 139Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 19.06.2019 tarih E.2020/148 K.2020/1 sayılı kararına itirazı incelendi. UEFA'ya yapılacak bildirimin son gününün 30.06.2020 tarihi olması dolayısı ile kulübün, olağanüstü toplantı talebi kabul edilerek dosya incelemeye alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir."