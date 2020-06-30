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Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Kulüp Lisans Kurulu kararına yaptığı itirazı reddetti.

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret
30.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:38

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Kulüp Lisans Kurulu kararına yaptığı itirazı reddetti.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Tahkim Kurulu 30 Haziran 2020 günlü (25) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)1. E.2020/136- K.2020/ 139Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 19.06.2019 tarih E.2020/148 K.2020/1 sayılı kararına itirazı incelendi. UEFA'ya yapılacak bildirimin son gününün 30.06.2020 tarihi olması dolayısı ile kulübün, olağanüstü toplantı talebi kabul edilerek dosya incelemeye alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

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