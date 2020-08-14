Tahkim'in itirazını reddetmesi sonrası F.Bahçe, TFF'den gelecek yanıtı bekliyor

TFF Tahkim Kurulu, F.Bahçe'nin harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti. Yüzde 15'lik sapma payı ile harcama limiti 177.5 milyon lira olan sarı-lacivertliler, Tahkim'den gelen olumsuz haberle gözünü TFF'ye çevirdi.

"Yapılandırmaya konu olan borçlar harcama limitine konulmasın" talebinde bulunan F.Bahçe'nin bu isteği TFF'nin açıkladığı üzere, 21 takımın da ıslak imzası halinde geçerli olacak.

FENERBAHÇE'NİN 5 TALEBİ

Başkan Ali Koç'un söz konusu önerisine, Galatasaray ve Trabzonspor karşı olduklarını açıklamıştı. Bankalar Birliği ile anlaşması halinde limitinin yükseltileceği TFF tarafından açıklanan F.Bahçe'nin bu konuda ise 5 talebi var.

İşte Fenerbahçe'nin talepleri;

1) Başkanlar kendi dönemindeki borcun sorumlusu olsun.

2) Kredi ödemelerdeki faiz oranları düşsün.

3) Ödemeler, 3 yıl ana para ödemesiz 10 yıl olsun.

4) Borç TL olarak alınsın.

5) Kulüplere para desteğinde bulunulsun.